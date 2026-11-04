Cayó el "Cascarita Suárez", el sospechoso de una serie de robos bajo la modalidad escruche en Trinidad

Era vecino del barrio Arayanes y tenía en vilo a la zona. Personal de la Brigada de Investigaciones Central lo detuvo tras una extensa investigación y secuestró en su casa pertenencias que lo vincularían con los hechos.

Personal de la Brigada de Investigaciones Central detuvo al hombre conocido como “Cascarita Suárez”, señalado como el autor de varios hechos ilícitos bajo la modalidad de escruche ocurridos en la zona de Trinidad. Tras una extensa investigación, los pesquisas lograron determinar que el sospechoso, oriundo del barrio Arayanes, sería el responsable de los robos que tenían en vilo a sus vecinos.

En su domicilio se secuestraron pertenencias que lo vincularían con los hechos cometidos. El detenido quedó alojado en los calabozos de la División Delitos, a disposición de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Según se informó, el sujeto debió ser reducido por personal de la brigada, ya que se mostró muy violento y agresivo. Además, se indicó que tiene problemas de adicciones.