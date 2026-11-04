    • 4 de noviembre de 2026 - 10:08

    Tragedia en Ruta 40: imputaron al tractorista Juan Ramón Saba Moll por la muerte de Cristian Videla

    La investigación apunta a la muerte del futbolista Cristian Videla, que chocó con un tractor lo que significó la tragedia en Ruta 40, en Sarmiento.

    Tragedia en Ruta 40: el imputado Saba Moll

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    Durante la audiencia se reveló que el tractorista era policía. El uniformado quedó imputado e inhabilitado por seis meses para conducir cualquier vehículo a motor. Es decir será investigado por homicidio culposo y no podrá manejar durante el tiempo que dure la instrucción del legajo.

    La acusación contra Juan Ramón Saba Moll

    Durante la audiencia, la Fiscalía le atribuyó el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y negligente de un vehículo con motor. Según la reconstrucción presentada, el hecho ocurrió alrededor de las 21:30, cuando Videla circulaba de sur a norte y colisionó con un tractor Fiat 400 conducido por Saba Moll, que transitaba por la misma ruta y en idéntico sentido. Como consecuencia del impacto, Videla murió en el lugar.

    Uno de los puntos centrales de la acusación fue el horario de circulación de la maquinaria agrícola: la Fiscalía sostuvo que la normativa vigente prohíbe que este tipo de vehículos transite durante la noche, por lo que consideró que el conductor incumplió las disposiciones de tránsito. Se expusieron los primeros elementos reunidos en la investigación: actas policiales, pericias sobre los vehículos e informes médicos. Los análisis realizados a Saba Moll dieron resultado negativo para alcohol en sangre y drogas de abuso.

    La Fiscalía solicitó seis meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y medidas de coerción para garantizar que el imputado permanezca sujeto al proceso, no obstaculice la investigación y no salga de la provincia ni del país. También pidió su inhabilitación preventiva para conducir vehículos con motor. La defensa, a cargo de José Beltrán, no se opuso al plazo de investigación ni a las medidas de coerción, pero cuestionó el pedido de inhabilitación para conducir.

    Policía inhabilitado para conducir

    Finalmente, la jueza Celia Maldonado de Álvarez resolvió formalizar la investigación por seis meses, hacer lugar a las medidas solicitadas por la Fiscalía y disponer la inhabilitación preventiva para conducir. Saba Moll continuará en libertad mientras se desarrolla la IPP.

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