Cayó "El Tapita" luego de atacar con una punta a una nena de 12 años para robarle la bicicleta

El delincuente de 18 años la tiró de la bici y huyó. Al poco tiempo fue detenido.

Una nena de 12 años fue víctima de un violento episodio de inseguridad en el departamento Santa Lucía, donde un joven fue detenido tras robarle la bicicleta utilizando un arma blanca.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Las Heras y La Madrid, cuando la menor circulaba en bicicleta y fue interceptada por un sujeto identificado como “El Tapita” Cabrera, de 18 años, oriundo de Chimbas.

Según fuentes policiales, el agresor la abordó y, tras un forcejeo, la tiró al suelo. Bajo amenazas con un cuchillo de fabricación casera —una “punta” envainada en cinta aislante— logró sustraerle una bicicleta rodado 29 y se dio a la fuga.

bicicleta recuperada robo menor La rápida intervención del padre de la víctima, quien alertó a la Policía, permitió que efectivos de la Comisaría 29° desplegaran un operativo en la zona. Minutos más tarde, lograron localizar y aprehender al sospechoso.

Durante el palpado de urgencia, los uniformados encontraron el arma blanca utilizada en el robo, lo que agravó su situación judicial. El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Martín Morando, quien dispuso la vinculación del detenido por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca.