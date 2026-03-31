Citaron a indagatoria al dueño de Sur Finanzas, vinculado a Chiqui Tapia, por lavado de dinero y asociación ilícita

El dueño de Sur Finanzas , Ariel Vallejo , vinculado al presidente de la AFA , Claudio Chiqui Tapia , fue citado a indagatoria para el próximo 5 de mayo acusado de ser el jefe de una asociación ilícita y por lavado de dinero en el manejo irregular de fondos de su compañía con clubes de fútbol.

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Fuentes judiciales informaron a Clarín que Vallejo fue citado por el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella a instancias de un pedido de la fiscal de la causa, Cecilia Incardona , y del titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco .

La acusación es por haber firmado "contratos con entidades deportivas que en apariencia resultaban actos comerciales neutrales pero que encubrían maniobras defraudatorias para los clubes y un flujo de dinero negro para la financiera".

Sur Finanzas llegó al fútbol de la mano de Tapia, lo que el propio Vallejo reconoció públicamente. La empresa fue sponsor de varios clubes y financió a otros. De hecho, en la causa fueron allanados 18 clubes del fútbol argentino y la propia AFA .

La citación a indagatoria de Vallejo llega un día después que Tapia, el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino , y otros tres dirigentes fueron procesados por retención indebida agravada de tributos por no pagar en plazo impuestos y aportes patronales.

El magistrado también dispuso la citación a indagatoria de otras 13 personas, entre ellas Graciela Vallejo y Maite Sofía Lorenzo, madre y pareja de Ariel Vallejo, respectivamente. Y las dos con cargos en compañías del empresario.

La causa que investiga a la AFA

Para todos los citados a indagatoria, el juez dispuso la inhibición general de sus bienes y ratificó la prohibición de salir del país. También se inhibieron los bienes de Sur Finanzas y otras 15 empresas vinculadas a los hechos. Además se secuestraron 10 vehículos, entre ellos un Mercedes Benz, un Alfa Romeo, y un BMW.

Las indagatorias comenzarán el 5 de mayo cuando deban presentarse Vallejo y su madre y se extenderán hasta el 30 de junio. Ante esas citaciones, el juez Armella dispuso medidas "neutralizar riesgos procesales y asegurar la comparecencia de los imputados y/o evitar el entorpecimiento".

Entre ellas, que Vallejo y el resto de los acusados tienen que presentarse todos los meses en la Policía Federal, la prohibición de contactarse con otros acusados, y no puede alejarse a más de 100 kilómetros del juzgado sin autorización previa.

"La investigación permitió identificar la existencia de una estructura organizada y estable dedicada a la intermediación financiera ilegal y a la obtención sistemática de ganancias ilícitas mediante esquemas de financiamiento usurario y otras maniobras económicas irregulares, operada a través del denominado grupo Sur Finanzas, bajo la dirección de Maximiliano Vallejo y con la participación coordinada de diversos colaboradores que cumplían funciones diferenciadas dentro de la organización", sostuvieron los fiscales Incardona y Velasco en su pedido de indagatorias de principio de mes.

Esta es una de las dos causas que tiene Sur Finanzas. Se investiga maniobras de lavado de dinero en un fideicomiso con el club Banfield que luego se amplió a otras entidades. El segundo expediente es una denuncia de ARCA por una presunta evasión del impuesta al cheque por 3.300 millones de pesos. Allí se dio cuenta que Sur Finanzas movió alrededor de 818.000 millones de pesos en sus operatorias con gente inexistente o que no tiene la capacidad económica para hacerlo. Se investiga en otro juzgado.

La acusación señala que Vallejo fue representante de Sur Finanzas en los convenios que firmó con los clubes Banfield, Barracas Central -de "Chiqui" Tapia-, Deportivo Armenio, Racing Club, Acassuso, Dock Sud, Estrella del Sur, Excursionistas, Independiente, Morón, y Temperley.

"La utilización de contratos de sponsoreo como instrumentos meramente formales, carentes de ejecución real, fueron celebrados con la única finalidad de otorgar apariencia de legitimidad a flujos económicos que no tuvieron correlato en una contraprestación efectiva", agrega la imputación que deberá responder Vallejo.

Para la Fiscalía "Maximiliano Ariel Vallejo y su conglomerado, brindó la estructura corporativa, las empresas pantalla (v. gr. Roma Inversiones) y el flujo de capital no registrado para consumar el vaciamiento que ejecutaron las autoridades de los clubes".

Incardona y Velasco también habían pedido la indagatoria de Vallejo por retención indebida de aportes a la seguridad social pero el juez dispuso no resolver ese planteo porque hay pedidos de nulidad que se están tramitando.