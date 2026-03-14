    • 14 de marzo de 2026 - 20:58

    Condenaron a 10 años al mariachi de San Juan que abusó de dos hermanas y grabó los ataques

    El mariachi aceptó su responsabilidad y evitó enfrentar un debate oral donde la fiscalía pretendía una condena de hasta 28 años de prisión.

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    El mariachi sanjuanino, finalmente a la cárcel. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La causa contra un cantante de mariachi de San Juan acusado de cometer gravísimos abusos contra dos hermanas menores de edad se cerró de manera anticipada en Tribunales. El imputado admitió los delitos que se le atribuían y fue condenado a 10 años de prisión efectiva tras acordar un juicio abreviado con la fiscalía.

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    El fallo se conoció este viernes 13 de marzo, cuando el juez de garantías Gerardo Fernández Caussi avaló el acuerdo alcanzado entre las partes y dictó la sentencia contra Eduardo Pérez, de 31 años, quien permanece detenido desde el 7 de junio de 2025.

    El hombre había llegado a esta instancia procesado por abuso sexual con acceso carnal reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante, ambos agravados por la guarda, además de corrupción agravada de menores, delitos vinculados a los ataques sufridos por dos hermanas que hoy tienen 11 y 14 años.

    Cómo inició la investigación contra el mariachi de San Juan por los graves ultrajes

    La investigación comenzó el año pasado cuando la madre de las niñas radicó la denuncia ante la UFI ANIVI. Según relató, Pérez solía quedarse al cuidado de los chicos en su vivienda mientras ella trabajaba. De acuerdo con la acusación fiscal, el acusado aprovechaba esos momentos a solas para cometer los abusos.

    Durante la investigación, la mayor de las víctimas declaró que fue violada reiteradamente durante dos años, cuando tenía entre 12 y 14 años. Su hermana menor, en tanto, contó que fue sometida a distintos ultrajes sexuales durante aproximadamente un año.

    El expediente sumó además un dato que agravó la situación del imputado. Según revelaron fuentes judiciales, las niñas aseguraron que el acusado registraba con su teléfono celular los abusos, lo que quedó incorporado como parte de la investigación dirigida inicialmente por la fiscal Ingrid Schott.

    El proceso avanzaba hacia un juicio oral. De hecho, la fiscalía tenía previsto solicitar una pena cercana a los 28 años de prisión. Sin embargo, antes de que comenzara la audiencia de control de acusación, la defensa abrió una negociación para cerrar el caso mediante un acuerdo.

    La abogada María Filomena Noriega dialogó con su cliente y propuso a la fiscal Andrea Insegna —quien intervino en reemplazo de Schott— y a la ayudante fiscal Luciana Tello una salida abreviada. La propuesta consistió en que Pérez reconociera los hechos y aceptara una condena de 10 años de cárcel.

    El Ministerio Público Fiscal consideró viable la oferta y la presentó ante el magistrado. Finalmente, el juez homologó el acuerdo de juicio abreviado y dictó 10 años de cárcel.

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