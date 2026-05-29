    • 29 de mayo de 2026 - 08:50

    Conmoción: hallaron el cuerpo de Dulce, la adolescente que estaba desaparecida

    Se esperan los resultados de autopsia para determinar la causa de muerte

    Hallaron el cuerpo de Dulce, la adolescente que estaba desaparecida

    Hallaron el cuerpo de Dulce, la adolescente que estaba desaparecida

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    La búsqueda de Dulce María Beatriz Candia, la adolescente de 17 años que estaba desaparecida desde el pasado 17 de mayo en Eldorado, provincia de Misiones, terminó con el peor de los resultados. La Policía de Misiones encontró su cuerpo ayer por la tarde en un sector del barrio El Tucán de la citada localidad. La fuerza provincial trabaja para determinar las circunstancias de su muerte.

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    Según fuentes oficiales, el hallazgo se concretó cerca de las 19, cuando efectivos policiales fueron alertados sobre la presencia de un cuerpo en una construcción abandonada ubicada en la parte posterior de un inmueble de la zona. Ante esta situación, los uniformados preservaron inmediatamente la escena.

    Posteriormente, se hicieron presentes en el lugar la jueza de Instrucción interviniente, quien supervisó las tareas periciales llevadas adelante por especialistas de la División Policía Científica y otras áreas de apoyo. Asimismo, personal de Bomberos Voluntarios de Eldorado colaboró en la extracción del cuerpo.

    De acuerdo con el examen preliminar realizado por el médico policial, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que se dispuso su traslado al Cuerpo Médico Forense de Posadas para la correspondiente autopsia que permitirá establecer de manera fehaciente la causa y las circunstancias del fallecimiento.

    Más tarde, mediante el reconocimiento fotográfico efectuado por un familiar directo, la víctima fue identificada como la adolescente de 17 años que era buscada desde el pasado 17 de mayo, en el marco de actuaciones instruidas por su desaparición en la Unidad Regional III.

    Finalmente, por disposición de la magistrada interviniente, se continúan realizando las diligencias investigativas y periciales correspondientes, mientras se aguardan los resultados de la autopsia y demás estudios complementarios que permitirán avanzar en el esclarecimiento del hecho.

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