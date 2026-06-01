    • 1 de junio de 2026 - 08:43

    Conmoción por la muerte de una joven de 17 años

    La Justicia investiga las circunstancias de su muerte y aguarda los resultados de la autopsia.

    Conmoción por la muerte de una joven de 17 años

    Conmoción por la muerte de una joven de 17 años

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    La investigación por la muerte de Dulce María Beatriz Candia dio un giro decisivo en las últimas horas. La autopsia practicada al cuerpo de la adolescente de 17 años confirmó que falleció por asfixia, por lo que la causa es investigada oficialmente como un homicidio.

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    La joven era buscada desde el 17 de mayo en la ciudad misionera de Eldorado y fue hallada sin vida días después en una construcción abandonada del barrio El Tucán. El hallazgo generó una profunda conmoción en la comunidad, que había participado activamente de la búsqueda y mantenía la esperanza de encontrarla con vida.

    De acuerdo con los resultados preliminares del examen forense, la causa de muerte fue asfixia, descartándose así otras hipótesis que se manejaban en el inicio de la investigación. A partir de esta confirmación, los investigadores avanzan en la reconstrucción de las últimas horas de la adolescente y en la identificación de los responsables del crimen.

    Mientras continúan las tareas investigativas, familiares, amigos y vecinos reclaman justicia por Dulce y exigen el esclarecimiento del caso. La causa permanece bajo la órbita de la Justicia de Misiones, que mantiene distintas líneas de investigación y trabaja en la recolección de pruebas para determinar cómo ocurrió el hecho y quiénes estuvieron involucrados.

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