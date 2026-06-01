El hallazgo se produjo en la siesta de este domingo en una vivienda de la Manzana 45. La profesional padecía episodios de epilepsia y convulsiones.

Conmoción por la muerte de una psicóloga: tenía 40 años

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Los vecinos del barrio Saint Germain, en Santiago del Estero, se encuentran conmocionados tras la triste noticia del fallecimiento de una psicóloga de 40 años, que residía en la Manzana 45 de dicho complejo habitacional.

Según fuentes policiales, el hallazgo ocurrió minutos después de las 15 por parte de los efectivos policiales quienes fueron alertados por el hermano quien no había tenido respuestas en los últimos días de la profesional.

Tras abrir uno de los ingresos de la casa, los uniformados encontraron a Carmiña Andrea Lorena Santillán tendida en la cama boca abajo por lo que se comunicaron con el Sease de manera urgente. Los paramédicos arribaron en una ambulancia y constataron que la mujer no tenía signos vitales.

Por otra parte, el hermano de psicóloga les informó a los policías que padecía crisis epilépticas y convulsiones, datos que se agregaron a la investación preliminar.