Conmoción en Pocito: hallaron a un nene de 3 y a su hermano de 10 años solos

Un recolector encontró al menor caminando sin compañía y la Policía descubrió que su hermano mayor también estaba solo en la casa. Hay conmoción en Pocito.

El hermanito de 3 años caminaba solo por la calle, mientras su hermano mayor estaba en su casa, también sin la supervisión de algún adulto.

Una situación de extrema gravedad generó conmoción este miércoles por la mañana en Pocito, donde un nene de apenas 3 años fue encontrado deambulando solo en la vía pública, mientras que su hermano de 10 permanecía sin adultos que lo cuidaran en la casa familiar.

Cómo se dio el hallazgo de los menores en Pocito El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 en el Barrio Pocito, en inmediaciones de Calle 11 y 21 de Febrero. Allí, un recolector de residuos que realizaba sus tareas habituales se topó con la impactante escena: el pequeño caminando sin ningún tipo de acompañamiento.

De inmediato, el trabajador dio aviso a la Policía, que intervino rápidamente y trasladó al menor a una comisaría para brindarle contención. En paralelo, los efectivos iniciaron un operativo para ubicar a los responsables del niño.

Al llegar al domicilio, ubicado a unos 300 metros del lugar donde fue hallado el menor, los uniformados encontraron al hermano de 10 años completamente solo. Según relató el propio niño, ambos se encontraban sin la presencia de su madre y desconocía cuándo regresaría, estimando que podría ser cerca del mediodía.

Ante la delicada situación, ambos menores fueron asistidos por personal especializado de la línea 102, Asesoría de Menores, Búsqueda y Rescate de Personas y efectivos policiales. La causa quedó en manos de la UFI Genérica, bajo la órbita del fiscal Adrián Riveros.