Conmoción por la muerte de Mauricio Brites, quien viajaba junto a toda su familia El conductor había resultado gravemente herido y finalmente falleció.

Un nuevo accidente de tránsito enluta a la región de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el choque entre una camioneta y una moto en Ensenada, en la que viajaba una pareja y sus dos hijas, terminó con la muerte del conductor del ciclomotor, quien había sufrido graves heridas y terminó falleciendo 2 días después del dramático incidente.

Fuentes policiales confirmaron al sitio 0221.com.ar que el triste hecho tuvo lugar el pasado martes, alrededor de las 14; cuando una mala maniobra del motociclista desató el choque. El hombre, identificado como Mauricio Brites, de 53 años, dobló justo por delante de una camioneta, cuyo conductor no pudo hacer nada para evitar el impacto y terminó embistiendo a la moto desde atrás.

De acuerdo con los reportes oficiales, el triste suceso tuvo lugar en Bossinga entre Zabala y Camino Alternativo y, tras el hecho, Brites fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Cestino. Lamentablemente, tras pasar casi 2 días internadoen terapia intensiva, el hombre falleció.

La esposa de la víctima y las dos pequeñas, de 1 y 2 años, también fueron trasladadas al mismo centro de salud pero afortunadamente solo sufrieron heridas menores y fueron dadas de alta. El conductor de la camioneta, por su parte, no necesitó asistencia médica.