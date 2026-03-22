Chimbas: un joven alcoholizado se estrelló contra un árbol y sus dos acompañantes terminaron hospitalizados

El conductor, de 18 años, perdió el control del auto en la esquina de Maradona y Pampa.

Este domingo en la mañana, tres jóvenes protagonizaron un violento choque en Chimbas. Según las fuentes, el conductor habría perdido el control del vehículo e impactó de lleno contra un árbol y por la fuerza del choque quedaron sobre la vereda de una vivienda.

El hecho se registró alrededor de las 7, en la intersección de calles Maradona y Pampa, hasta donde acudió personal policial tras un aviso del operativo Halcón. Aparentemente, el vehículo involucrado fue un Fiat Palio conducido por un joven de 18 años, identificado como Agustín Benjamín Corzo, quien iba acompañado por otros dos jóvenes.

Por motivos que aún se investigan, el conductor habría perdido el dominio del auto, se estrelló contra un árbol y terminó su recorrido en el cordón de la vereda de una vivienda de la zona.

En el lugar se hizo presente personal médico y policial, que asistió al conductor y constató que presentaba un fuerte aliento etílico, lo que abre la sospecha de que manejaba bajo los efectos del alcohol.