    • 18 de marzo de 2026 - 09:57

    Crimen del excombatiente de Malvinas: condenaron a los responsables con penas de 12 y 15 años

    El caso ocurrió en marzo de 2024. Ricardo Akins recibió un disparo en la cabeza cuando intentó defender a su compañero en medio de un robo.

    Ricardo Akins fue asesinado en medio de un intento de robo en Lanús, Buenos Aires.&nbsp;

    Ricardo Akins fue asesinado en medio de un intento de robo en Lanús, Buenos Aires. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Avellaneda-Lanús condenó a los responsables del crimen de Ricardo Akins, el suboficial retirado de la Infantería Marina que combatió en Malvinas y fue asesinado durante un robo en 2024.

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    Rodrigo Maximiliano Chayán, señalado como autor del crimen, recibió una pena de 15 años, al igual que Hugo Z., mientras que Jonatán Oscar Alegre fue condenado a 12 años de prisión por ser considerado el chofer que trasladaba a la banda.

    Chayán fue detenido por agentes de la DDI de Avellaneda-Lanús luego de seis allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N°3 a cargo de José Arabito. En su domicilio los efectivos hallaron y secuestraron una escopeta Sportman calibre 12/70.

    En el caso de Alegre, fue atrapado en el barrio San Pedrito de Jujuy. Los investigadores llegaron hasta él a través del análisis del impacto de antenas de teléfonos, según precisó el medio Diario Conurbano.

    El crimen del excombatiente

    Ricardo Akins, excombatiente de la guerra de Malvinas, tenía 64 años cuando fue asesinado de un disparo en la cabeza en Lanús en marzo de 2024. El hecho ocurrió cuando dos delincuentes que circulaban a pie intentaron robarle a una vecina de la zona que llegaba a su domicilio. El hombre trabajaba como custodio de la mujer junto a un expolicía de la Ciudad, identificado como Osvaldo Guzmán, que recibió un impacto de bala en el hombro.

    El hecho ocurrió mientras ambos bajaban cosas de una camioneta para llevarlas hacia la casa de la señora de 77 años. Mientras descargaban el vehículo, fueron abordados por dos jóvenes.

    Tras un forcejeo, los atacantes abrieron fuego contra los custodios y uno de los disparos impactó en la cabeza de Akins, provocándole la muerte de forma inmediata. Después de unos minutos, efectivos de la Comisaría 2da de Lanús se presentaron en el lugar junto con el Grupo Táctico de Operaciones de Lanús y personal de la Policía Científica.

    La causa estuvo en manos del fiscal Martín Darío Rodríguez de la UFI N° 6. De acuerdo con fuentes policiales, los ladrones se llevaron el arma de Akins y escaparon a bordo de un automóvil. Por otro lado, Osvaldo Guzmán fue trasladado al Hospital Vecinal de Lanús tras el impacto que recibió en el hombro, pero sin riesgo de vida.

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