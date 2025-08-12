Desde un cuadro de bici hasta una garrafa: encontraron elementos robados en un descampado Fue en Villa Dolores, una vecina había alertado a la policía por la presencia sospechosa de dos sujetos.

Este martes en horas de la madrugada efectivos policiales de la Comisaría 37° de Pie de Palo halló varios objetos en un operativo realizado en la madrugada en Villa Dolores, Caucete.

El hecho ocurrió alrededor de la 1 de madrugada cuando los efectivos policiales fueron alertados por una vecina de calle Sargento Cabral, quien manifestó haber visto a dos sujetos en el fondo de su vivienda.

Los individuos huyeron hacia un descampado en dirección al Barrio Pie de Palo. Allí dieron con el hallazgo de una garrafa de 15 kg, una cocina anafe de dos hornallas, una cubierta de bicicleta y un cuadro de bicicleta marca Venzo.