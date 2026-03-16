Desesperación por una joven de 27 años que desapareció luego de que se apagara su botón antipánico

Micaela Trinidad Lencinas está desaparecida desde el 8 de enero.

Desesperada búsqueda de una joven de 27 años en Córdoba (Foto: Agencia NA (MPF))

La Justicia busca a una joven de 27 años que desapareció en la provincia de Córdoba.

Micaela Trinidad Lencinas está desaparecida desde el 8 de enero, fecha en la que su botón antipánico emitió señal por última vez. Desde ese momento, se encuentra apagado.

La Fiscalía de Instrucción del Distrito 20 pidió a la comunidad que aporte cualquier dato certero que pueda ayudar a la investigación.