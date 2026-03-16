    • 16 de marzo de 2026 - 22:12

    Desesperación por una joven de 27 años que desapareció luego de que se apagara su botón antipánico

    Micaela Trinidad Lencinas está desaparecida desde el 8 de enero.

    Desesperada búsqueda de una joven de 27 años en Córdoba (Foto: Agencia NA (MPF))

    Desesperada búsqueda de una joven de 27 años en Córdoba (Foto: Agencia NA (MPF))

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Justicia busca a una joven de 27 años que desapareció en la provincia de Córdoba.

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    Micaela Trinidad Lencinas está desaparecida desde el 8 de enero, fecha en la que su botón antipánico emitió señal por última vez. Desde ese momento, se encuentra apagado.

    La Fiscalía de Instrucción del Distrito 20 pidió a la comunidad que aporte cualquier dato certero que pueda ayudar a la investigación.

    El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba difundió los canales oficiales para que los vecinos puedan brindar información. Quienes tengan datos sobre el paradero de Micaela pueden comunicarse a los teléfonos 4666250 o 4481016, interno 34101, correspondientes a la Unidad Judicial 20.

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