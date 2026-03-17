Detienen a dos personas con 1,5 kilos de marihuana en la Terminal: la droga supera los $22 millones

Un hombre y una mujer fueron detenidos por la Policía Federal tras retirar una encomienda con cogollos.

Un hombre y una mujer fueron detenidos el viernes por la noche en las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus de Capital, en San Juan, luego de retirar una encomienda que contenía 1,5 kilos de cogollos de marihuana, valuados en más de 22,5 millones de pesos.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Policía Federal Argentina, en el marco de controles realizados en el sector de encomiendas. El operativo se concretó alrededor de las 19:30 sobre calle Pueyrredón, entre Santa Fe y General Paz, donde personal de la División Unidades Operativas Federales (DUOF) detectó movimientos sospechosos.

Según fuentes del caso, los uniformados identificaron a dos personas presuntamente vinculadas al narcomenudeo, quienes retiraron una caja de cartón desde un punto de entrega ubicado en el exterior de la terminal y se retiraron en un Volkswagen Polo.

Ante esta situación, los efectivos dieron intervención al magistrado de turno, quien autorizó el procedimiento. Minutos después, con la participación de un perro antinarcóticos, se confirmó la presencia de estupefacientes dentro del paquete.

Con testigos presentes, los agentes abrieron la caja y encontraron cinco bolsas de nailon selladas al vacío que contenían cogollos de marihuana. El pesaje arrojó un total de 1.500 gramos, cuyo valor en el mercado ilegal supera los $22,5 millones, indicaron fuentes policiales.