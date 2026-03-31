    • 31 de marzo de 2026 - 14:09

    Detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez: lo acusan de abusar de una menor en Mendoza

    La madre de una menor de 12 años lo denunció.

    El caso generó mucha repercusión por el lazo con el jugador.

    El caso generó mucha repercusión por el lazo con el jugador.

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    El padre del reconocido futbolista Enzo Pérez fue detenido ayer en Maipú, luego de que la madre de una niña de 12 años lo denunciara por un presunto abuso sexual simple cuya víctima habría sido la menor, informó diario Los Andes.

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    El presunto abuso habría tenido lugar en una vivienda de Maipú, el sábado pasado. Ayer por la tarde, la menor y su madre salieron a caminar y durante la caminata la nena le confesó a su mamá que habría sido abusada por Carlos Francisco Pérez Herrera, padre del actual volante de Argentinos Junior, exRiver Plate y exintegrante de la Selección Argentina, que se inició en el deporte en Deportivo Maipú.

    Según el relato de la chica, el sábado por la noche estaban los tres en el comedor de la casa, ubicada en la calle Montecaseros de Maipú y cuando la mujer fue a buscar un cargador de teléfono, el hombre la habría agredido sexualmente.

    Siempre según el relato de la nena, Pérez le habría querido dar un beso en la boca y luego le dijo cuando iban a poder estar juntos. Entonces la presunta víctima corrió la cara y se fue del comedor.

    Según la denuncia, la madre nunca se enteró del asunto ya que estaba en la planta alta de la vivienda buscando el cargador.

    El hecho tuvo una denuncia policial y cuando el caso fue remitido a la Oficina Fiscal de Maipú Roberto Chapel, dispuso la aprehensión de Carlos Pérez hasta que la madre vaya a radicar la denuncia en la sede judicial.

    El funcionario del Ministerio Público Fiscal comunicó la novedad al ETI para que un operador asistiera a la menor. La hecho -se trataría en principio de un abuso sexual simple- pasó a la orbita de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual.

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