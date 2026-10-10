    • 10 de octubre de 2026 - 12:13

    Detuvieron al "Peluca": se disfrazaba para asaltar a choferes de Uber

    La Policía detuvo a un hombre de 41 años acusado de abordar vehículos como pasajero para luego robar a los conductores. La peluca que habría utilizado en los ataques fue secuestrada como prueba.

    Ponce usaba una peluca para ocultar su identidad.

    Ponce usaba una peluca para ocultar su identidad.

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    La peluca que presuntamente utilizaba para ocultar su identidad fue uno de los elementos que llamó la atención en la detención de un hombre de 41 años acusado de asaltar a choferes de Uber en San Juan. El sospechoso, identificado por su apellido Ponce, fue localizado por la Brigada de Investigaciones Norte luego de una serie de denuncias.

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    Según la investigación, el hombre utilizaba una modalidad particular: solicitaba viajes como un pasajero más y, durante el recorrido, asaltaba a los conductores. A partir de las denuncias, los investigadores realizaron distintas tareas para identificarlo y establecer dónde podía encontrarse.

    Durante la jornada del operativo, los efectivos allanaron el domicilio del sospechoso, pero no lo encontraron allí. Ante esa situación, montaron una vigilancia en la casa de una hermana y finalmente lograron detenerlo en ese lugar.

    Al momento de la aprehensión, Ponce tenía consigo la peluca que habría utilizado para disfrazarse y cometer los asaltos. El elemento fue secuestrado y quedó incorporado a la investigación como prueba.

    El hombre quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones para determinar su presunta participación en los hechos denunciados y establecer si estuvo involucrado en otros ataques contra conductores.

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