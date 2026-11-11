Detuvieron a un hombre cuando robaba cables y tomacorrientes de una obra en construcción

El sospechoso fue sorprendido por los serenos mientras ingresaba y salía de una vivienda con una mochila llena de elementos eléctricos.

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada luego de ser sorprendido mientras robaba cables y tomacorrientes de una vivienda ubicada en el barrio UPCN 2.

El hecho fue advertido por los serenos del barrio, quienes realizaban recorridas a pie por el interior del complejo habitacional. Al pasar por la Manzana D, escucharon ruidos que llamaron su atención y decidieron acercarse para verificar qué estaba sucediendo.

En ese momento observaron a un hombre de contextura física delgada que ingresaba a una vivienda por el marco de una puerta y luego salía por el mismo lugar con una mochila que contenía cables y tomacorrientes.

Ante la situación, los serenos procedieron a realizar la aprehensión civil del sospechoso y dieron aviso al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y se hizo cargo del procedimiento.

Durante la intervención se secuestró una pinza y varios cables eléctricos de uno y medio y dos y medio milímetros, además de los elementos que llevaba en la mochila.