    • 11 de noviembre de 2026 - 10:22

    Detuvieron a un hombre cuando robaba cables y tomacorrientes de una obra en construcción

    El sospechoso fue sorprendido por los serenos mientras ingresaba y salía de una vivienda con una mochila llena de elementos eléctricos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada luego de ser sorprendido mientras robaba cables y tomacorrientes de una vivienda ubicada en el barrio UPCN 2.

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    El hecho fue advertido por los serenos del barrio, quienes realizaban recorridas a pie por el interior del complejo habitacional. Al pasar por la Manzana D, escucharon ruidos que llamaron su atención y decidieron acercarse para verificar qué estaba sucediendo.

    En ese momento observaron a un hombre de contextura física delgada que ingresaba a una vivienda por el marco de una puerta y luego salía por el mismo lugar con una mochila que contenía cables y tomacorrientes.

    Ante la situación, los serenos procedieron a realizar la aprehensión civil del sospechoso y dieron aviso al 911. Minutos después, personal policial llegó al lugar y se hizo cargo del procedimiento.

    Durante la intervención se secuestró una pinza y varios cables eléctricos de uno y medio y dos y medio milímetros, además de los elementos que llevaba en la mochila.

    El detenido fue identificado como Heredia, de 37 años, y quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Flagrancia, que interviene en la causa.

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