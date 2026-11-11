Leandro González y Julián Durán, presos: robaron un freezer y una carretilla, pero la Policía atrapó a los dos

Los dos sujetos presos habían forzado un tejido perimetral de una propiedad donde sustrajeron un freezer y una carretilla metálica.

El Comando de Patrullas de la ciudad de Bahía Blanca detuvo el martes por la noche a dos hombres que habían robado un domicilio en Facundo Quiroga al 400 del barrio Mi Casita. Allí sustrajeron un freezer y una carretilla.

Estos fueron identificados como Leandro Daniel González (35) y Julián Héctor Durán (28), imputados por el delito de robo, luego de sustraer diversos elementos de una propiedad particular.

Cómo fue el hecho que terminó con dos sujetos presos Un llamado al 911 alertó de movimientos sospechosos en dicho domicilio, por lo que inmediatamente el personal policial arribó al lugar donde observaron que los dos aprehendidos habían forzado un tejido perimetral de una propiedad donde sustrajeron un freezer de aproximadamente 240 litros, marca Philips Whirlpool, y una carretilla metálica.

Como resultado de la intervención, ambos hombres fueron interceptados y aprehendidos en calle Zapiola al 3100, quedando vinculados al hecho denunciado.