La sustracción no solo dejó al establecimiento desprovisto del suministro de luz y energía, sino que reavivó la preocupación en la comunidad local por el constante desmantelamiento de bienes públicos destinados a la comercialización ilegal en el mercado negro del cobre.

Puerto Libertad: cuarenta metros de cable, un medidor eléctrico y toda una escuela sin luz por la acción de 2 delicunetes

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Un lamentable episodio de vandalismo e inseguridad volvió a golpear de lleno a la infraestructura educativa en el norte misionero. Esta vez, el blanco del accionar delictivo fue la Escuela N.º 151 de Puerto Libertad, Misiones, donde delincuentes irrumpieron en el predio escolar con el objetivo prioritario de hacerse con insumos de conexión eléctrica indispensables para el normal funcionamiento de la institución.

La sustracción no solo dejó al establecimiento desprovisto del suministro de luz y energía, sino que reavivó la preocupación en la comunidad local por el constante desmantelamiento de bienes públicos destinados a la comercialización ilegal en el mercado negro del cobre.

El inventario de los elementos robados por los asaltantes refleja la intencionalidad y el nivel de daño provocado al colegio. Entre los bienes sustraídos se destaca un tramo continuo de aproximadamente cuarenta metros de cableado eléctrico perteneciente a la red de alimentación general del edificio, además de la caja completa del medidor eléctrico central, el cual fue literalmente arrancado de la acometida exterior.

La falta de estos cuarenta metros de tendido y del equipo medidor neutralizó por completo las instalaciones del colegio, imposibilitando el dictado normal de clases hasta tanto se puedan reponer los valiosos insumos dañados.

La alerta formal fue dada durante las primeras horas de la tarde, cerca de las 13:30, momento en que la directora del establecimiento escolar se apersonó ante las autoridades policiales para radicar la denuncia correspondiente tras constatar la falta del tendido eléctrico y del equipo medidor. A partir de la exposición realizada por la directiva, las fuerzas de seguridad montaron de inmediato un operativo de investigación y rastrillaje en diferentes puntos del municipio para intentar dar con los elementos robados antes de que fueran reducidos.