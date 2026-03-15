Detuvieron a una ex Gran Hermano acusada de drogar y robar a un turista

La ex participante de Gran Hermano , Luciana Martínez , fue detenida junto a su representante acusada de cometer un robo bajo la modalidad “viuda negra” contra un turista estadounidense. El hecho ocurrió en la zona de Palermo , en la Ciudad de Buenos Aires , y quedó registrado en un video difundido este domingo que muestra el momento del arresto.

En las imágenes se observa el procedimiento policial en el que también fue detenido el mánager de la ex participante , quien llevaba un bolso con varias pertenencias de la víctima. Según informaron fuentes del caso, dentro del equipaje se encontraron objetos personales del turista , entre ellos documentación y otros elementos denunciados como robados.

De acuerdo con la denuncia, todo comenzó durante la madrugada del sábado , cuando el turista estadounidense, de unos 40 años , conoció a un hombre y una mujer en un boliche. Tras compartir bebidas alcohólicas, el visitante los invitó a su habitación de hotel , ubicada en el barrio porteño de Palermo .

Según el relato, continuaron bebiendo en la habitación hasta que el turista se quedó dormido . Al despertar horas más tarde, descubrió que sus acompañantes ya no estaban y que faltaban varias pertenencias .

Entre los objetos sustraídos figuraban su pasaporte, un reloj marca Cartier, ropa y tarjetas de crédito , lo que motivó que cerca del mediodía realizara un llamado al 911 para denunciar el robo .

Las cámaras que llevaron a la detención

Tras la denuncia, la policía inició una investigación por robo y revisó las cámaras de seguridad del hotel, donde se observaba a Luciana Martínez y su representante retirándose del lugar.

Las grabaciones permitieron identificar a la acusada, quien se hizo conocida por su participación en Gran Hermano 2024, además de su actividad en redes sociales.

El mánager de Martínez fue detenido en la vía pública, en la zona de Fray Santa María de Oro al 1800, cuando los investigadores lo identificaron por su apariencia coincidente con la persona que aparecía en las imágenes.

Durante ese procedimiento, los detectives secuestraron un bolso de cuero negro que contenía ropa del turista, el reloj Cartier y las tarjetas de crédito denunciadas como robadas.

Intervención judicial

El caso quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°24, a cargo del juez Alfredo Godoy, quien dispuso la detención de Luciana Martínez y de su representante.

Además, el magistrado ordenó el secuestro de los objetos recuperados y su posterior devolución al turista estadounidense, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el presunto robo bajo la modalidad viuda negra.