    • 25 de marzo de 2026 - 10:14

    Doble muerte en un incendio: perdieron la vida un hombre de 80 años y una mujer de 60 años

    El fatal siniestro ocurrió en Junín.

    La actuación de bomberos no logró evitar las muertes.

    La actuación de bomberos no logró evitar las muertes.

    Foto:

    Una noticia enluta por estas horas Mendoza. Dos personas fallecieron durante la madrugada de hoy en Junín, como consecuencia de la inhalación demonóxido de carbono en el marco de un incendio ocurrido en una vivienda, informó diario Los Andes.

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    El hecho se registró cerca de las 4:45 en una casa ubicada sobre calle Joaquín V. González, en el barrio San Roque. Un llamado al 911 alertó sobre el siniestro, por lo que personal policial se desplazó de inmediato al lugar y constató la situación, solicitando la intervención de Bomberos.

    Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron a dos personas en el interior, por lo que se iniciaron maniobras de reanimación hasta la llegada de profesionales de la salud. Sin embargo, minutos después, personal médico confirmó el fallecimiento de ambas víctimas, identificadas como Marcos Ríos, de 80 años, y de una mujer, Ramona Raquel Maure, de 60 años.

    De acuerdo a las primeras pericias, la causa de muerte fue síndrome inhalatorio por monóxido de carbono. En tanto, la vivienda sufrió destrucción total a raíz del incendio.

    En el lugar trabajó personal de Policía Científica y de la Unidad Investigativa, mientras que la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente, que busca determinar las circunstancias en las que se originó el fuego.

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