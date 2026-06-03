    • 3 de junio de 2026 - 11:02

    El fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega se defendió de las críticas: "La busqué como a una hija"

    El funcionario judicial Raúl Garzón responsabilizó al direccionamiento que tuvo la denuncia inicial. “No me dijeron que investigue un crimen, me dijeron que busque a una nena desaparecida”, sentenció.

    El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.&nbsp;

    El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

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    En declaraciones radiales, defendió su labor y explicó que el enfoque de la investigación estuvo condicionado por la denuncia inicial.

    La busqué como a una hija”, afirmó, y remarcó que desde el primer momento priorizó la protección y el cuidado de la víctima y su familia.

    El fiscal reconoció el malestar social y dijo entender los cuestionamientos: “Las críticas están bien en medio de tanta insatisfacción que tiene la sociedad de parte del Estado. La gente está en su derecho de pedir mi destitución, pero eso se responde con trabajo e investigación”.

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