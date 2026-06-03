El fiscal que investiga el femicidio de Agostina Vega se defendió de las críticas: "La busqué como a una hija"

El funcionario judicial Raúl Garzón responsabilizó al direccionamiento que tuvo la denuncia inicial. “No me dijeron que investigue un crimen, me dijeron que busque a una nena desaparecida”, sentenció.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación por el femicidio de Agostina Vega.

El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba, salió a responder las fuertes críticas que recibió por su accionar desde que apareció el cuerpo de la adolescente de 14 años.

En declaraciones radiales, defendió su labor y explicó que el enfoque de la investigación estuvo condicionado por la denuncia inicial.

“La busqué como a una hija”, afirmó, y remarcó que desde el primer momento priorizó la protección y el cuidado de la víctima y su familia.

“Voy a poner mis prioridades en esta causa desde el primer día. Lo primero que tengo que decir es que hablamos de dolor, de Agostina. El norte de todo es Agostina. Tengo que señalar que acá los minutos son valiosos, la busqué como a una hija. Esta investigación ha estado y estará llena de protección y cuidado a Agostina, a su imagen, a su memoria, a sus papás. El esfuerzo y trabajo ha sido dirigido siempre en ese sentido”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.