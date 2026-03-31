El polémico pedido del nuevo abogado de Máximo Thomsen por el caso Fernando Báez Sosa

Francisco Oneto asumió la defensa de Máximo Thomsen, uno de los condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa en 2020.

A principios de 2024, la Justicia ratificó las condenas de los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa ocurrido en 2020 en Villa Gesell. Tras ello, Máximo Thomsen, uno de los condenados a prisión perpetua, decidió romper el pacto de silencio que había conformado con sus compañeros y cambiar a Hugo Tomei, hasta entonces su abogado defensor.

Cuál es la nueva estrategia de Máximo Thomsen El cambio de abogado se debió a que no se sintió bien defendido durante el juicio y, en consecuencia, prefería un nuevo abogado que modificara su condena. Para ello eligió a Francisco Oneto, quien este mismo lunes solicitó la nulidad del juicio como primera medida, lo que generó revuelo en la causa. Ahora, la cámara tiene un plazo ilimitado para responder a este pedido que quedará por ver si es el último recurso de los acusados.

Mauro Szeta, periodista especializado en casos policiales, contó en Lape Club Social (América) que Oneto pretende comenzar un nuevo juicio que le permita reducir la condena de Thomsen. Cabe destacar que, recientemente, Lucas Pertossi concedió su primera entrevista a los medios.

De igual manera, Pertossi planteó que no tuvo una buena defensa y que no hubo premeditación de asesinar a Fernando Báez Sosa, tal como había planteado Fernando Burlando durante el proceso. “Fue una pelea que salió mal”, argumentó.

Cómo están los rugbiers hoy, tres años después de la sentencia A día de hoy, los ocho condenados cumplen su condena en el penal de Melchor Romero, a donde ingresaron desde el momento de la sentencia. Todos ellos están detenidos en el mismo pabellón junto a otros 28 internos.