    • 27 de marzo de 2026 - 11:07

    El testimonio de la madre del joven muerto en la cancha: "No fueron a disfrutar un partido, fueron a matar"

    Luego de conocerse la sentencia contra Julio Castro por el homicidio de Diego Andreoni, habló la madre de la víctima.

    Tras escuchar la sentencia, la madre de Diego Andreoni habló con la prensa.&nbsp;

    Tras escuchar la sentencia, la madre de Diego Andreoni habló con la prensa. 

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Silvia Marinatto, la madre de Diego Andreoni, el joven que perdió la vida tras varios días de lucha luego de recibir un disparo en el interior de una cancha de fútbol en Rivadavia, el año pasado, se mostró conmovida luego de conocerse la sentencia de 12 años contra Julio Castro.

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    El testimonio de una madre que perdió a un hijo

    "Los dos son cómplices. El 15 de marzo fue cuando fue a disfrutar un partido de fútbol y no lo vimos más. Y un 27 como hoy falleció mi hijo. Ella, su mamá lo va a tener, a su hijo (por Castro). Pero yo no lo tengo más al mío. El que no ha perdido un hijo no sabe lo que se siente de corazón perder uno. Él lo tiene, Castro lo tiene, su hijo. No sabe el dolor que se siente porque no hay con quien reemplazarlo" sostuvo Marinatto ante la prensa presente en Tribunales.

    "Qué le explico el día de mañana a mi nieta de ocho años (la hija de Andreoni). Me quedan tres hijos, mi nuera y mis tres nietas. Porque el que no ha pasado por esto no sabe el dolor que se siente en el corazón de perder un hijo" sostuvo. "Qué le explico el día de mañana a mi nieta de ocho años (la hija de Andreoni). Me quedan tres hijos, mi nuera y mis tres nietas. Porque el que no ha pasado por esto no sabe el dolor que se siente en el corazón de perder un hijo" sostuvo.

    Y fue contundente sobre la absolución de Gómez: "Está muy mal, pensaba que le darían cadena perpetua. Pensaba, porque es un daño muy grande lo que ha hecho. A la cancha no fueron a disfrutar un partido, fueron a matar. A mi hijo lo mataron, lo mataron.

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