Juicio por el crimen de Diego Andreoni: condenaron a 12 años a Julio Castro y absolvieron a Franco Gómez

En el juicio, un tribunal declaró culpable a Julio Castro por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego.

Este viernes, se llevó a cabo la audiencia donde se conoció el veredicto del tribunal sobre el juicio por el crimen de Diego Andreoni, el joven futbolista amateur que fue asesinado tras recibir disparos en su panza en medio de una gresca, luego disputar un partido de campeonato en una cancha de Marquesado, en Rivadavia.

Juicio y condena por el crimen de Diego Andreoni Por unanimidad de un tribunal, el acusado de efectuar los disparos, Julio Castro, fue declarado culpable por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y, condenado a 12 años de prisión.

En tanto, Franco Gómez, el otro implicado, quedó absuelto del delito de encubrimiento. Por lo tanto, recuperó la libertad.

Fiscalía, encarnada por el fiscal Iván Grassi y el ayudante fiscal Pablo Orellano, tuvo una expectativa de pena de 15 años. La querella, representada por el abogado Agustín Idemi, adhirió al planteo fiscal. En tanto la abogada Filomena Noriega -que en los alegatos pidió la absolución o una condena por un delito menor, homicidio en ríña o exceso de legítima defensa- solicitó la pena mínima 10 años y seis meses.

En este sentido, el tribunal -integrado por los jueces Mabel Moya, Javier Figuerola y Guillermo Adárvez- resolvió declarar culpable a Julio Castro y lo condenó a 12 años de prisión. Además, se informó que el próximo 22 de abril se dará lectura a los fundamentos de la sentencia.