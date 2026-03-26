    • 26 de marzo de 2026 - 11:57

    Giro inesperado en el juicio por Diego Andreoni, asesinado en una cancha: pidieron la absolución de Franco Gómez, uno de los dos imputados

    En los alegatos del juicio por el crimen de Diego Andreoni, la Fiscalía y la querella desistieron de la acusación contra uno de los implicados.

    Franco Gómez y Julio Castro, los dos implicados en el crimen de Diego Andreoni. Este jueves el juicio tuvo su etapa de alegatos.&nbsp;

    Franco Gómez y Julio Castro, los dos implicados en el crimen de Diego Andreoni. Este jueves el juicio tuvo su etapa de alegatos. 

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    La etapa final del juicio por el crimen de Diego Andreoni, el futbolista amateur asesinado tras una gresca en un complejo de canchas en Marquesado, Rivadavia, dio un giro imprevisto durante los alegatos. Pese a que enfrentaba un pedido de pena de cuatro años de prisión, solicitaron la absolución de Franco Gómez, uno de los dos imputados en la causa.

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    De manera igualmente sorprendente, la querella, representada por Agustín Idemi, adhirió en su totalidad a lo expuesto por la Fiscalía. La parte acusadora privada coincidió en que no se logró comprobar la participación necesaria de Gómez en el homicidio, desistiendo así de continuar con la acusación en su contra. Por su parte, el defensor oficial César Oro se sumó al pedido y solicitó la inmediata libertad de su defendido una vez que se dicte el veredicto.

    La situación de Julio Castro

    Para el otro implicado, Julio Castro, el panorama es distinto. La Fiscalía solicitó que sea declarado culpable por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego, señalándolo como el autor material de los disparos que terminaron con la vida de Andreoni el pasado 15 de marzo de 2025. El monto de la pena para Castro se definiría en una audiencia de cesura posterior.

    En tanto, la abogada defensora de Castro, Filomena Noriega, planteó que también existe un beneficio de la duda debido a la confusión generada por la cantidad de personas presentes en la gresca. Como alternativa, solicitó que, de ser hallado culpable, se encuadre el hecho como homicidio en riña o exceso en la legítima defensa.

    El relato de los hechos

    Durante el proceso, Gómez había roto el silencio para dar su versión de lo ocurrido en la cantina del predio deportivo. Relató que el clima se volvió hostil tras una pelea con jugadores del equipo rival y que, al intentar huir en medio de una lluvia de insultos y proyectiles, escuchó las detonaciones. "Dije: 'Me van a hacer cagar' y ahí fue cuando escuché los disparos", sostuvo el imputado, quien siempre intentó despegarse de un rol activo en el ataque.

    Con la etapa de alegatos finalizada, el tribunal dará a conocer el veredicto final mañana a las 9:00 horas, momento en que se definirá la suerte de ambos acusados. Sí Castro es declarado culpable, podría recibir hasta 15 años de cárcel.

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