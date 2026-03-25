Juicio por el crimen de Diego Andreoni: declaró Franco Gómez pero se negó a responder preguntas de la fiscalía

En el juicio por el homicidio de Diego Andreoni , el futbolista amateur asesinado tras una gresca en un complejo de canchas en Marquesado , el debate sumó el testimonio de uno de los imputados. Franco Gómez , acusado de encubrir a Julio Castro —el presunto autor de los disparos—, decidió declarar ante el tribunal aunque lo hizo de manera cuidadosa y limitada.

Gresca, disparos y muerte en una cancha de Marquesado: comenzó el juicio por el homicidio de un futbolista

Gómez optó por una estrategia defensiva específica: no respondió ninguna de las preguntas formuladas por el fiscal Iván Grassi ni por la querella . Únicamente aceptó los interrogantes de su defensor oficial, César Oro , para dar su relato de lo ocurrido aquel 15 de marzo de 2025.

Durante su declaración, Gómez relató los momentos previos al ataque, ubicándose en la cantina del predio deportivo junto a Castro y otras personas. Según su versión, el clima se volvió hostil cuando pasaron jugadores del equipo rival .

“Estábamos en la cantina con Castro y otros cuatro o cinco más cuando empezaron a pasar los jugadores del equipo contrario. Me decían cosas y en un momento se armó una pelea donde me metieron una piña" , relató Gómez en primera persona sobre el inicio del conflicto. "La dueña de la cantina vino y nos dijo que nos teníamos que retirar. Cuando nos estábamos yendo con Castro, nos empezaron a tirar bolsas de hielo y a insultarnos" .

El imputado describió un clima de extrema violencia que, según él, motivó su huida: “En un momento vi que se pararon como 20 personas y se nos vinieron encima. Dije: ‘Me van a cagar’ y ahí fue cuando escuché los disparos”. El imputado describió un clima de extrema violencia que, según él, motivó su huida: “En un momento vi que se pararon como 20 personas y se nos vinieron encima. Dije: ‘Me van a cagar’ y ahí fue cuando escuché los disparos”.

La huida y su relación con el arma

Respecto a lo sucedido tras las detonaciones que hirieron gravemente a Andreoni en el abdomen, Gómez intentó despegarse de cualquier rol activo en el ataque o en la tenencia del arma. “Vi que Castro iba corriendo y yo también empecé a correr. Apareció un vago en una moto que no conozco, se subió Castro, me subí yo y nos llevaron porque nos venían todos corriendo por detrás”.

Gómez aseguró que se bajó del vehículo poco después y le pidió a una vecina que llamara a un Uber para retirarse. “Me fui a la casa de mi viejo. Al otro día, cuando fui a lo de mi mamá, ella me dijo que la policía me estaba buscando. Yo no tengo nada que ver con esto”, sostuvo con firmeza ante el tribunal.

A preguntas de su defensa, el acusado negó tener vehículos o manejar armas de fuego. También aclaró su vínculo con la víctima y el otro imputado: “A Andreoni lo conocía de la cancha, nos llevábamos bien. A Castro también lo conocía de ahí; ese día yo solo llevaba mi bolso con el equipo de fútbol”.

El silencio del presunto homicida

A pesar de que había una gran expectativa de que Julio Castro, acusado de efectuar los disparos que le dieron muerte a Diego Andreoni, declarara, el mismo se mantuvo en silencio cuando tuvo la oportunidad el viernes pasado.

Franco Gómez enfrenta un pedido de pena de cuatro años de prisión por parte de la Fiscalía, que lo señala como responsable de colaborar en la fuga de Castro. Para este, la expectativa de pena fiscal es de 15 años de cárcel por el delito de homicidio simple.

Etapa de alegatos en el juicio

No obstante, la querella mantiene una postura más severa contra Gómez, intentando probar que tuvo una participación necesaria en el homicidio.Con la declaración de los imputados finalizada, el juicio entra en su etapa decisiva. Este jueves, a partir de las 8:30 horas, se llevarán a cabo los alegatos, donde las partes expondrán sus conclusiones finales antes de que el tribunal dicte sentencia.