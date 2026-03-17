Juicio por el crimen de Diego Andreoni: dos futbolistas complicaron a Julio Castro con sus testimonios

El juicio por el crimen de Diego Andreoni , el futbolista amateur asesinado tras una gresca en Marquesado , sumó este martes 17 de marzo de 2026 testimonios clave que complicaron la situación de uno de los acusados . Se trata del sospechado de ser el tirador.

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En la segunda jornada del debate oral, dos jugadores aseguraron haber visto a Julio Castro manipular un elemento en el momento previo a las detonaciones que terminaron con la vida del joven .

Según relataron ante el tribunal, ambos futbolistas coincidieron en ubicar a Castro en la escena con una actitud sospechosa instantes antes de que se escucharan los disparos, lo que refuerza la hipótesis de la Fiscalía que lo señala como el autor material del ataque.

Durante la primera audiencia, realizada el lunes, habían declarado efectivos policiales que intervinieron tras el violento episodio y participaron de la investigación inicial . Ahora, con la incorporación de testigos presenciales del ámbito deportivo, el debate comienza a centrarse en la reconstrucción precisa de lo ocurrido en la cancha .

En el banquillo de los acusados se encuentran Julio Abdías Castro Agüero, imputado por efectuar el disparo mortal, y Franco Vicente Gómez, acusado de encubrimiento por haber colaborado presuntamente en la fuga posterior. La acusación es llevada adelante por el fiscal Iván Grassi, junto al ayudante fiscal Pablo Orellano, mientras que la defensa está a cargo del defensor oficial César Oro (por Gómez) y la abogada Filomena Noriega (por Castro).

Uno de los puntos más sensibles del juicio gira en torno al rol de Gómez. Mientras la Fiscalía sostiene que su participación se limitó a encubrir el hecho —con un pedido de pena de cuatro años—, la querella insiste en que tuvo un rol activo en el homicidio y buscará probarlo durante el desarrollo del proceso.

El tribunal, integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Mabel Moya y Javier Figuerola, deberá analizar una serie de testimonios que ya fueron incorporados al expediente. De las quince declaraciones reunidas en la investigación, solo una ubica a Gómez como partícipe necesario en la entrega del arma, mientras que el resto indica que el arma siempre estuvo en poder de Castro.

El crimen que se juzga ocurrió el 15 de marzo de 2025, en un complejo de canchas de Marquesado, en Rivadavia, durante un campeonato amateur. Tras el partido, una gresca entre jugadores derivó en un enfrentamiento mayor. En ese contexto, Andreoni intentó intervenir para separar a los involucrados, pero recibió un disparo en el abdomen que le provocó heridas gravísimas.

Pese a múltiples intervenciones quirúrgicas e incluso la amputación de una pierna, el joven falleció trece días después, generando una profunda conmoción en el ambiente del fútbol local.

Se espera que en los próximos días declaren los propios imputados, quienes serán indagados hacia el final del debate. Esa instancia será clave para que el tribunal pueda definir las responsabilidades penales en un caso que mantiene en vilo al ámbito deportivo sanjuanino.