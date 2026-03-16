Gresca, disparos y muerte en una cancha de Marquesado: comenzó el juicio por el homicidio de un futbolista

Este lunes 16 de marzo comenzó en San Juan el juicio por el homicidio de Diego Andreoni , el joven futbolista amateur que murió tras recibir un disparo en medio de una gresca ocurrida en un complejo de canchas de fútbol en Marquesado , departamento Rivadavia .

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Los primeros en declarar fueron los policías que intervinieron en el hecho, tras el llamado a la Policía y durante la investigación del hecho.

En el banquillo de los acusados se encuentran Julio Abdías Castro Agüero, señalado como el autor del disparo morta l, y Franco Vicente Gómez, acusado de haber colaborado en la fuga posterior al ataque . Ambos son representados por el defensor oficial César Oro y la abogada Filomena Noriega.

L a acusación está a cargo del fiscal Iván Grassi, de la UFI Delitos Especiales , junto al ayudante fiscal Pablo Orellano . El tribunal que deberá emitir el veredicto está integrado por los jueces Guillermo Adárvez, Mabel Moya y Javier Figuerola .

El caso llegó a esta instancia luego de que la Justicia confirmara la prisión preventiva de los imputados y rechazara los recursos de impugnación presentados por las defensas.

Diferencias entre Fiscalía y querella sobre el homicidio en Rivadavia

Uno de los puntos centrales del juicio será el rol que tuvo Franco Gómez en el hecho. Para la Fiscalía, su participación se limitó a encubrir el delito al ayudar a Castro a escapar tras el ataque, por lo que pidió una expectativa de pena de cuatro años de prisión.

La querella, en cambio, sostiene que Gómez tuvo un papel activo en el homicidio y buscará demostrar durante el debate oral que participó directamente en el crimen. Según los abogados querellantes Agustín Idemi y Federico González Viola, la calificación legal que pesa sobre Gómez es provisoria y podría modificarse durante el juicio.

En la investigación se incorporaron quince declaraciones testimoniales. Solo una de ellas ubica a Gómez como partícipe necesario en la entrega del arma, mientras que el resto sostiene que el arma nunca salió de las manos de Castro. Ese fue uno de los argumentos de la Fiscalía para recalificar su rol como encubridor agravado.

El crimen que conmocionó al fútbol amateur

El homicidio de Andreoni ocurrió el 15 de marzo de 2025 durante un campeonato entre los equipos Diablos de Morón y Los Amigos, disputado en las canchas de Coralli, en Marquesado.

Tras finalizar el partido y mientras los jugadores compartían el tradicional “tercer tiempo”, se desató una pelea entre integrantes de otros equipos. En medio de la gresca, Andreoni intentó intervenir para separar a los involucrados, pero recibió un disparo en el abdomen.

La bala comprometió órganos vitales y el joven fue sometido a múltiples cirugías. Incluso los médicos debieron amputarle una pierna, pero finalmente falleció trece días después del ataque.

Después del hecho, Castro y Gómez escaparon en una motocicleta y días más tarde se presentaron en Tribunales. En el expediente judicial, Castro confesó haber efectuado el disparo.

Con el inicio del juicio, el caso entra ahora en su etapa decisiva. El tribunal deberá determinar las responsabilidades penales de los acusados en un crimen que provocó una fuerte conmoción en el ámbito del fútbol amateur sanjuanino.