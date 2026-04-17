Empezó el proceso de extradición de "Pequeño J" y tiene un plazo de 30 días para volver a la Argentina

En el avance de la investigación del triple crimen de Florencio Varela , se dio a conocer que “Pequeño J” , uno de los principales acusados en la causa, será extraditado a la Argentina en las próximas semanas.

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Las autoridades de Perú, donde se encuentra detenido Tony Janzen Valverde Victoriano , confirmaron que el proceso de extradición ingresó en su etapa final y que el imputado ya está disponible para volver al país.

El procedimiento judicial se llevó a cabo en un trabajo en conjunto del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Ernesto Rodríguez, la Secretaría N°8 del Dr. Ignacio Calvi y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. De esta manera, informaron que dieron inicio a la fase de ejecución del proceso extraditorio, lo cual debería ocurrir en los siguientes 30 días, con la intervención de Interpol .

A partir de ahora, las autoridades deberán trabajar en la coordinación logística y diplomática para concretar el traslado de Valverde Victoriano a la Argentina en el plazo acordado.

Previamente, el gobierno de Perú había autorizado la extradición pasiva del acusado , luego de que la Corte Suprema de ese país diera el aval. Sin embargo, el Juzgado Federal de Morón impulsó un pedido de ampliación de la extradición, ya que quería incorporar nuevos delitos que surgieron a medida que la investigación avanzó.

“Pequeño J” está imputado por “homicidio agravado por premeditación, ensañamiento, alevosía y violencia de género”. La Justicia lo señala como uno de los responsables detrás de los asesinatos de Lara Gutiérrez, de 15 años; Brenda del Castillo, de 20; y Morena Verdi, también de 20.

Si bien fue considerado como el autor intelectual de los crímenes y como el líder de una organización narco transnacional, con el avance del caso, se supo que por encima de él estaba “Señor J”, Joseph Freyser Cubas Zavaleta, quien se cree que fue quien los ordenó.

Después de que se dieran a conocer los asesinatos, Valverde se fugó del conurbano bonaerense y más de 10 días más tarde, fue detenido en Pucusana, una localidad ubicada al sur de Lima, luego de una intensa búsqueda internacional.

La extradición había sido solicitada por la Justicia argentina en septiembre, pero el acusado se negó a entregarse de manera voluntaria. De esa manera, empezó el trámite formal en el país que fue localizado.

Desde su captura, “Pequeño J” estuvo alojado en el Penal de Nuevo Imperial, en Cañete, considerado como uno de los más complicados del sistema penitenciario peruano.