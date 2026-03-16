En Córdoba, murió una adolescente tras volcar en un UTV dentro de un barrio privado

Fue atendida por médicos del predio y luego trasladada al hospital de Río Cuarto, donde se confirmó su fallecimiento.

El accidente ocurrió dentro del barrio Río de los Sauces, en Córdoba.

El vuelco de un vehículo tipo UTV dentro de una propiedad privada de Río de los Sauces, una ciudad de la provincia de Córdoba, resultó en una tragedia este sábado, cuando una adolescente de 17 años murió tras el accidente.

El hecho se registró durante la mañana, en una zona ubicada sobre la calle 15 dentro de un barrio privado de esa localidad, y movilizó rápidamente a los efectivos policiales y servicios de emergencia, según la información confirmada por la Policía de Córdoba.

El vehículo involucrado se encontraba circulando dentro del predio privado, donde, por causas que aún se investigan, se produjo el vuelco. Tras el siniestro, la conductora, una menor de edad, requirió asistencia inmediata.

Los primeros auxilios se realizaron en el dispensario local, donde los profesionales médicos constataron la gravedad de su estado. Posteriormente, el equipo sanitario dispuso el traslado urgente al hospital de la ciudad de Río Cuarto —otra ciudad cordobesa ubicada a pocos kilómetros de donde ocurrió el accidente—, donde finalmente los facultativos confirmaron su fallecimiento.