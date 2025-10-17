En un allanamiento en Villa Chacabuco recuperaron un botín de electrodomésticos robados La mayoría de los efectos habían sido sustraídos de una vivienda en el Barrio Las Viñas.

Personal policial de la Comisaría 30° de Rivadavia logró recuperar varios efectos que habían sido sustraídos de una vivienda en el Barrio Las Viñas.

La víctima había denunciado la sustracción de una cocina, una licuadora, ropa, perfumes y otros objetos. Gracias a la investigación y a la colaboración de testigos, se logró identificar al presunto autor del hecho y se obtuvo una orden de allanamiento en una vivienda de la Villa Chacabuco.

Durante el allanamiento, se secuestraron varios efectos que coincidían con los denunciados, incluyendo un ventilador, una garrafa, un lavarropas, una estufa, una licuadora, una cocina y otros objetos. Los efectos recuperados fueron trasladados a la sede policial y serán devueltos a su dueño.