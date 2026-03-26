    • 26 de marzo de 2026 - 08:15

    Encontraron a la andinista sanjuanina que se había perdido en el Cerro Bonete de La Rioja

    Había desaparecido durante el descenso en la zona de Laguna Brava y sobrevivió varios días en condiciones extremas hasta ser rescatada.

    Andinista sanjuanina hallada en La Rioja.

    Andinista sanjuanina hallada en La Rioja.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una andinista oriunda de San Juan fue encontrada con vida este miércoles luego de permanecer varios días extraviada en el Cerro Bonete, en la zona de Laguna Brava, departamento Vinchina, en la provincia de La Rioja.

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    De acuerdo a la información difundida por medios locales, la mujer se habría desorientado durante el descenso de la montaña, lo que la obligó a pasar varias noches a la intemperie en un terreno de alta complejidad.

    El hallazgo se produjo gracias a un grupo de guías turísticos que recorría el área, en el marco de un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días e involucró a distintas fuerzas y recursos logísticos.

    El rastrillaje había comenzado el 24 de marzo, tras la denuncia radicada por la pareja de la mujer en la Subcomisaría de Jagüé. Las tareas fueron encabezadas por la comisario Gladys Gaitán y contaron con la participación de baqueanos y guías especializados, entre ellos Facundo Carrizo, quien logró ascender hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar sin obtener resultados en los primeros intentos.

    Además, se utilizaron drones para el reconocimiento aéreo y se desplegaron patrullajes en zonas de llanura y sectores periféricos mediante motocicletas y camionetas.

    Según trascendió, el grupo con el que viajaba la andinista no habría cumplido con los protocolos de registro ni acatado advertencias de las autoridades locales antes de emprender la travesía.

    Hasta el momento, se aguarda un parte oficial sobre el estado de salud de la mujer, así como mayores precisiones sobre las circunstancias en las que fue encontrada y los detalles finales del operativo de rescate.

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