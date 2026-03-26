Encontraron a la andinista sanjuanina que se había perdido en el Cerro Bonete de La Rioja

Había desaparecido durante el descenso en la zona de Laguna Brava y sobrevivió varios días en condiciones extremas hasta ser rescatada.

Una andinista oriunda de San Juan fue encontrada con vida este miércoles luego de permanecer varios días extraviada en el Cerro Bonete, en la zona de Laguna Brava, departamento Vinchina, en la provincia de La Rioja.

De acuerdo a la información difundida por medios locales, la mujer se habría desorientado durante el descenso de la montaña, lo que la obligó a pasar varias noches a la intemperie en un terreno de alta complejidad.

El hallazgo se produjo gracias a un grupo de guías turísticos que recorría el área, en el marco de un operativo de búsqueda que se extendió durante varios días e involucró a distintas fuerzas y recursos logísticos.

El rastrillaje había comenzado el 24 de marzo, tras la denuncia radicada por la pareja de la mujer en la Subcomisaría de Jagüé. Las tareas fueron encabezadas por la comisario Gladys Gaitán y contaron con la participación de baqueanos y guías especializados, entre ellos Facundo Carrizo, quien logró ascender hasta los 5.400 metros sobre el nivel del mar sin obtener resultados en los primeros intentos.

Además, se utilizaron drones para el reconocimiento aéreo y se desplegaron patrullajes en zonas de llanura y sectores periféricos mediante motocicletas y camionetas.