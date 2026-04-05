Encontraron muerta a la pareja que estaba desaparecida desde el sábado por el temporal

Una pareja que estaba desaparecida desde anoche en medio del temporal que azotó la provincia de Tucumán , fue encontrada muerta en su automóvil por la policía provincial en la zona del barrio Nueva Italia, a unos 400 metros de la Ruta 9 .

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La pareja integrada por Mariano Robles (28) y Solana Albornoz (32) se comunicó por última vez con su familia alrededor de las 21 de anoche, luego de asistir a un casamiento, cuando relataron que estaban bloqueados y esperaban a que el agua bajara para poder reanudar su viaje de regreso a su domicilio.

Con la muerte de esta pareja se elevaría a por lo menos tres el número de víctimas fatales provocadas por la tormenta que azotó Tucumán durante la noche del sábado, y que provocó el anegamiento de calles, la caída de árboles y se cobró la vida de un adolescente, en el sur de la capital tucumana.

Según pudo conocer la Agencia Noticias Argentinas, de acuerdo con los primeros informes, cayeron alrededor de 110 milímetros de lluvia en un lapso de tres horas , lo que colapsó las arterias del microcentro y gran parte de la zona urbana.

Esta mañana, desde la Secretaría de Estado de Comunicación, informaron que "un adolescente falleció por electrocución mientras transitaba por la vía pública en medio de calles anegadas, en la intersección de Democracia y 9 de Julio".

Esta víctima se suma a Robles y Albornoz, cuyos cuerpos sin vida fueron encontrados esta tarde, según lo confirmó a los medios de prensa el jefe de la Policía de Tucumán, comisario general Joaquín Alfredo Girvau.

Los familiares de Robles y Albornoz, que para asistir al casamiento dejaron sus hijos al cuidado de una niñera, alertaron anoche sobre la desaparición de la pareja, con la que habían perdido comunicación alrededor de las 21.

En ese momento, se encontraban dentro de su vehículo, esperando que disminuyera la intensidad de la tormenta para poder regresar a su casa.