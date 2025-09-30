Encontraron sana y salva a la joven sanjuanina intensamente buscada, ¿dónde estaba? Así lo confirmó el fiscal Ignacio Achem.

En la madrugada de este martes, alrededor de las 2, la madre de Priscila Barzola (18), la joven intensamente buscada, se reencontró con ella, según lo que indicó el fiscal Ignacio Achem, en diálogo con Radio Estación Claridad.

El letrado indicó que desde ayer, personal policial de Buenos Aires dio el alerta que habían hallado a la muchacha y realizaron una videollamada para confirmar que se trataba de ella. En este sentido, remarcó que se encontraba en un hotel y había manifestado haber ido por su propia voluntad.

Si bien eso fue lo que declaró en esa comunicación, Achem indicó que investigaron mientras la madre de la chica viajaba a dicha provincia. “A las 2 de la madrugada su mamá llegó y volvimos a tener una videollamada. En ese momento nuestro trabajo culminó”, sostuvo.

También explicaron que ella contó que el sujeto con el que viajó se hizo cargo de todos los gastos del traslado y del hotel pero no dio indicios de ser parte de una red de trata. “Nos encontramos con una persona mayor de edad, en buen estado de salud en otra provincia”, destacó.