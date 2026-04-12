Escándalo en un hospital: denuncian presunta violación y falta de custodia

Una joven denunció una presunta violación en un hospital de Sarmiento y crecen las dudas por la falta de custodia policial en el lugar.

Se denunció una presunta violación en el Hospital Ventura Lloveras , caso que es investigado con foco en la ausencia de custodia.

Un grave caso de abus sexual sacude a Sarmiento. Una joven de 22 años denunció una presunta violación en el sector de internación, señalando a un joven de 19 años. El hecho, además, desató fuertes cuestionamientos por la falta de custodia policial al momento del episodio.

Presunta violación en hospital: qué se investiga De acuerdo a fuentes policiales, la denuncia fue radicada cerca de las 23:00 en el Hospital Ventura Lloveras, en Media Agua, luego de que la joven indicara que el hecho ocurrió alrededor de las 21:50 dentro del área de internación.

Según su testimonio, el señalado como presunto autor es un joven de 19 años que se encontraba en el lugar, que debía contar con custodia policial, un elemento que ahora es analizado por los investigadores ante posibles fallas en el control.

Personal de la Comisaría 8° intervino tras tomar conocimiento del caso. La víctima fue asistida y se activaron los protocolos correspondientes para delitos contra la integridad sexual, con la inmediata intervención de las autoridades judiciales.