Escruche en Pocito: robaron una cortadora de césped y un parlante, pero la Policía los recuperó en una finca vecina El hecho ocurrió en calle Nueva, entre Vidart y Aberastain. Los ladrones violentaron una ventana y se llevaron los elementos, que fueron hallados poco después gracias a un rápido operativo policial.

Un hecho de robo se registró en una quinta ubicada en calle Nueva, entre Vidart y Aberastain, en el departamento Pocito. Según informaron fuentes policiales, los cuidadores del lugar advirtieron que una de las ventanas estaba violentada y, al revisar el interior, notaron el faltante de un parlante marca Daewoo y una cortadora de pasto marca Luqstoff, que tenía apenas una semana de uso.

El parlante recuperado.

Tras la denuncia, personal policial realizó recorridas por una finca aledaña y logró encontrar lo robado. Primero el parlante con las mismas características aportadas por los damnificados. Al continuar con la búsqueda, también dieron con la cortadora de pasto sustraída.

La maquina que robaron y recuperaron.

En el procedimiento intervinieron el agente Alex Martínez, a cargo del móvil Halcón TR-29, y el agente Ismael Saffe, ambos de la Unidad Operativa La Rinconada, junto a la cabo Daniela Verón, del Comunal Pocito 12.