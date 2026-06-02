Femicidio: detuvieron a un hombre por el crimen de la adolescente que fue hallada en una construcción abandonada

La investigación por la muerte de Dulce María Candia , la adolescente de 17 años hallada sin vida en una obra en construcción de Eldorado , provincia de Misiones , avanzó en las últimas horas y logró dar con un sospechoso que fue detenido . Fuentes judiciales adelantaron que la causa será caratulada como femicidio .

Este lunes por la mañana, el principal apuntado por el crimen, identificado con las iniciales M. A. Y., de 46 años, fue detenido en el barrio 20 de junio, en el kilómetro 3 de la ciudad.

El operativo fue encabezado por el Director General de Seguridad, Comisario General Raúl Maslowski, junto a personal de la Unidad Regional III, la Dirección Homicidios y la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas, según detallaron esas fuentes a Infobae.

La investigación, impulsada por la Dra. María Laura Rodríguez , titular del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Eldorado, había cobrado notoriedad en la provincia de Misiones desde el hallazgo del cuerpo de la joven, ocurrido el jueves 28 de mayo cerca de las 19.

La víctima fue encontrada en avanzado estado de descomposición dentro de una construcción abandonada en el barrio El Tucán , tras casi dos semanas de búsqueda ininterrumpida. La identificación se realizó mediante reconocimiento fotográfico por un familiar directo, quien confirmó que se trataba de la joven que había desaparecido de su domicilio el 17 de mayo, en el barrio Avanti , situado a pocas cuadras del lugar donde fue localizada.

La escena fue preservada por efectivos policiales, quienes avisaron de inmediato a la jueza de Instrucción y coordinaron las pericias junto al personal de la División Policía Científica y Bomberos Voluntarios de Eldorado, encargados de la extracción del cuerpo. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia mecánica, lo que orientó la causa en un principio hacia un homicidio.

Tras la denuncia de desaparición presentada por la madre de la víctima el 27 de mayo en la Comisaría de la Mujer de Eldorado, se había activado el protocolo de búsqueda de menores, con la intervención de diversas áreas especializadas de la policía. A pesar de la denuncia, vecinos y familiares criticaron la falta de difusión oficial e inacción estatal. “Jamás hicieron alerta por la desaparición de la nena. Jamás hicieron Alerta Sofía por ella, lo dejaron así, como algo normal”, sostuvo un vecino de Eldorado.

La menor fue hallada sin vida tras varios días de búsqueda.

La investigación avanzó con relevamientos, análisis de registros, pericias y entrevistas, lo cual llevó a reconstruir los últimos movimientos de la víctima y reunir pruebas fundamentales. Como resultado, la jueza Rodríguez ordenó la detención del sospechoso, quien permanece a disposición de la Justicia mientras se profundizan las actuaciones judiciales y periciales.

Entre las medidas clave dispuestas por la magistrada se encuentra el análisis pericial de dos teléfonos celulares secuestrados, cuyos resultados podrían aportar elementos determinantes para esclarecer completamente el hecho. La causa sigue bajo la órbita de la Justicia provincial, con actuaciones investigativas aún en curso.

El caso provocó una fuerte reacción en la comunidad de Eldorado. “Estaba en la calle día y noche, jamás hicieron nada acá”, relató una fuente consultada por El Territorio. A su vez, vecinos subrayaron la carencia de servicios en el barrio: “En ese barrio entero no hay ni luces, es una jurisdicción que incluye 7 barrios diferentes y es una perdición llena de personas bajo consumos problemáticos, de ladrones”.