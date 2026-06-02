Qué dijo la dueña del Ford Ka en el que Barrelier habría trasladado el cuerpo de Agostina Vega

La investigación por el caso de Agostina Vega sumó un nuevo testimonio que podría resultar clave para reconstruir las últimas horas antes del femicidio. Por primera vez, Soledad, la expareja de Claudio Barrelier y propietaria del Ford Ka que quedó bajo la lupa de la Justicia, decidió contar qué ocurrió el día en que la adolescente desapareció.

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La mujer relató que mantuvo una relación con Barrelier durante varios meses y que, aunque se habían distanciado días antes del hecho, el lunes feriado 25 de mayo él volvió a buscarla y le pidió prestado el auto.

“Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba (El Doce). “Nunca jamás me imaginé esto que pasó. La relación fueron un par de meses pero intensos. Ahora me doy cuenta el papel que jugó conmigo, que me mintió desde el primer momento, que siempre me usó”, expresó en diálogo con Arriba Córdoba (El Doce).

“Era normal que usara mi auto, no me llamó la atención que me lo haya pedido ese día” , explicó Soledad. Sin embargo, admitió que sí le sorprendió el acercamiento porque hacía más de una semana que no se veían.

“Si bien hablábamos por teléfono, el viernes anterior le mandé un último mensaje y eliminé su número. Nos habíamos distanciado”, contó.

La mujer indicó que el sábado no hablaron y que el domingo Barrelier volvió a comunicarse. “Me llamó como a las 5 y media preguntándome por qué lo había bloqueado. Le expliqué que solo lo había eliminado, me pidió hablar”, recordó.

Según su relato, el detenido le propuso que lo pasara a buscar para desayunar, algo que solían hacer antes de la pelea. “Hubo un silencio incómodo que recién ahora me hace dar cuenta. Tenía un presentimiento yo”, sostuvo.

Esa noche, Soledad le dijo que no podía verlo. Luego, Barrelier volvió a escribirle para pedirle el auto. “Me dice que necesitaba llevarle ropa a un tío suyo y me vuelve a pedir el auto prestado. Me mandó tres mensajes como insistiéndome, pero era la intensidad que él tenía, por eso no dudé en ese momento”, relató.

image Foto: Facebook.

“Tenía una fea sensación”

La noche anterior ella se negó. Pero al día siguiente, el lunes 25 de mayo, finalmente accedió. “Me llamó y me dijo que iba hasta mi casa en Uber”, explicó. Cuando llegó, Barrelier le contó que había ido a declarar porque había sido el último en ver a Agostina. “No indagué mucho en el tema, lo noté tranquilo, medio triste, pero porque hacía mucho no nos veíamos y por la pelea que habíamos tenido”, dijo.

Soledad recordó que el hombre se sentó en la cama y volvió a decirle que tenía que llevar ropa a un familiar. “Yo no le quería prestar el auto porque tenía una fea sensación. Le insistí que se quede, pero se paró y se fue al auto al garaje”, relató.

Según contó, Barrelier se fue con el vehículo durante más de una hora. “No volvía, lo llamaba y no me respondía. Pensé que me había robado el auto, era mi sensación”, afirmó.

La charla con el padre de Agostina

Cuando Barrelier regresó, Soledad volvió a subir al Ford Ka. “No noté nada raro dentro del auto cuando me subí, había olor a cigarrillo. Si hubiera sospechado me hubiera fijado, pero qué me iba a imaginar”, expresó.

Después salieron a comprar materiales porque albañiles iban a trabajar en su casa. Fue entonces cuando Barrelier recibió el llamado del padre de Agostina, que fue hasta la casa de Soledad.

“Yo estaba presente en la charla, me llamó la atención todo lo que él le contó. Él no titubeó en ningún momento, le contaba las cosas al padre de Agostina con mucha seguridad”, resaltó. La mujer dijo que Barrelier primero le preguntó al papá de la adolescente si sabía si su hija había tenido algún episodio. Después, el padre le consultó si Melisa, la mamá de Agostina, estaba al tanto.

“Claudio le dijo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo que el padre de Agostina, desesperada, buscando en todos lados. La firmeza con la que hablaba él parecía verdad lo que decía”, sostuvo.

Ese mismo lunes, Soledad llevó a Barrelier hasta su casa de barrio Cofico. “Había habido un allanamiento en su casa y quería volver y estar”, contó. Actualmente, la Justicia busca reconstruir el recorrido exacto que realizó el Ford Ka durante la hora en que fue utilizado por Barrelier.

Claudio Barrelier permanece detenido mientras se analizan las pericias técnicas sobre el vehículo y las comunicaciones telefónicas.