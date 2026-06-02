El policía influencer denunciado por el exjefe Walter Martínez fue condenado por injurias y deberá pagar una multa de $20.000

Este martes se conoció el fallo en la causa por injurias impulsada por el ex jefe de Policía de San Juan, Walter Martínez, contra el influencer y ex efectivo policial Riveros. El juez Matías Parrón resolvió condenar al acusado y le impuso una multa de 20.000 pesos, aunque descartó otras medidas que habían sido solicitadas por la querella.

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La resolución fue dada a conocer luego de la audiencia de alegatos realizada el pasado viernes en la Sala 2 de Tribunales, donde los abogados querellantes Martín Torcivia y Débora Morales Ortiz sostuvieron que Riveros había difundido publicaciones en redes sociales vinculando a Martínez con presuntos hechos de corrupción durante su paso por la fuerza policial.

Además de la sanción económica, los representantes legales del denunciante habían pedido que el influencer eliminara los contenidos cuestionados, realizara una retractación pública en las mismas plataformas donde efectuó las publicaciones y se le prohibiera reiterar expresiones similares en el futuro.

La querella también había solicitado una multa de 20.000 pesos por cada uno de los cuatro hechos de injurias atribuidos a Riveros, lo que hubiera elevado la sanción a 80.000 pesos. Sin embargo, el magistrado finalmente impuso una única multa de 20.000 pesos y no ordenó restricciones sobre las redes sociales ni la eliminación de publicaciones.

Durante el juicio, la parte denunciante incorporó videos, posteos y documentación relacionada con la trayectoria policial de Riveros, además de informes vinculados a la causa por el desvío de fondos que terminó con la condena del ex tesorero policial Oscar Vanetti .

Según sostuvo la querella, las pruebas acreditaban que Walter Martínez nunca estuvo imputado ni formalmente acusado en ese expediente judicial, pese a haber sido mencionado reiteradamente por Riveros en sus redes sociales.

Por su parte, el influencer defendió sus expresiones y aseguró que sus publicaciones se enmarcaban en cuestionamientos hacia la conducción policial de aquellos años. No obstante, durante el debate oral no habría aportado documentación que respaldara las acusaciones difundidas públicamente.

La causa se tramitó bajo la modalidad de acción privada, un procedimiento en el que no interviene el Ministerio Público Fiscal y donde la acusación es sostenida directamente por la persona denunciante.

Con la sentencia dictada este martes, el proceso judicial quedó resuelto en primera instancia con una condena por injurias y una sanción económica para Riveros, aunque sin las medidas accesorias que había reclamado Walter Martínez.