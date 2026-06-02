Una agente de la Policía terminó hospitalizada trar chocar en moto contra un camión recolector de residuos

El siniestro ocurrió este martes por la mañana sobre el lateral oeste de Ruta 40, entre calles Cerdera y Correa.

Una agente de la Policía de San Juan resultó herida este martes por la mañana tras protagonizar un fuerte siniestro vial en Chimbas, cuando la moto que conducía colisionó contra un camión recolector de residuos que se encontraba detenido.

El hecho ocurrió alrededor de las 7 sobre el lateral oeste de Ruta 40, entre calles Cerdera y Correa, en jurisdicción de la Comisaría 2da.

Según las primeras informaciones, el camión recolector estaba detenido frente a las instalaciones de la empresa Naturgy realizando tareas de trasbordo de residuos desde contenedores. En esas circunstancias, la efectivo policial que guiaba una Kesller impactó desde atrás contra el rodado de gran porte.

image Choque. Foto: MPF.

Como consecuencia del choque, el rodado fue despedido varios metros hacia el sector sureste del camión, mientras que la conductora quedó tendida sobre la calzada. La mujer fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente para una evaluación médica más exhaustiva.