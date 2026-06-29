Gravísimo accidente de un periodista de Cadena 3 en La Rioja

El periodista de Cadena 3, Orlando Morales , sufrió un accidente automovilístico en una ruta de La Rioja, cuando la camioneta en la que viajaba chocó contra un caballo que se cruzó de manera repentina en el camino.

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Morales relató que el siniestro ocurrió mientras regresaba desde Villa Unión hacia la ciudad capital de La Rioja, luego de realizar una cobertura periodística vinculada al operativo de invierno en la provincia.

"Gracias a Dios, fue una desgracia con suerte", expresó el periodista, quien remarcó que tanto él como el chofer resultaron ilesos. "Ni el chofer ni yo tenemos un rasponcito, nada de nada", agregó.

Según contó Morales, el accidente se produjo alrededor de las 20.30, en una zona completamente oscura. La camioneta circulaba por una ruta alternativa, tras descartar el regreso por la Cuesta de Miranda, cuando al salir de una curva apareció el animal.

"Se nos apareció un caballo de golpe. Fue terrible", relató. Y advirtió: "Estábamos en una camioneta. Si hubiésemos venido en un auto y le pasaba lo que nos pasó, no estaría hablando con vos".

El periodista viajaba como acompañante y el impacto se produjo sobre su sector. "El caballo cayó sobre el lado mío", precisó.

Morales también destacó la asistencia que recibieron tras el choque. Contó que dos autos que venían de frente se detuvieron y que varias personas bajaron para ayudarlos. "Nos hicieron levantar los brazos, agacharnos, nos preguntaban cómo nos llamábamos, para ver cómo reaccionábamos", recordó.

Luego llegaron efectivos policiales, una ambulancia y personal del gobierno provincial, que los trasladó hasta la ciudad.

El periodista contó que decidió publicar imágenes y un video en sus redes sociales para llevar tranquilidad, luego de recibir numerosos mensajes de oyentes y compañeros preocupados por su estado de salud. "Me filmé el día del accidente para que vean que estoy bien, que no me pasó nada", señaló.

Morales agradeció el cariño de la audiencia y dijo sentirse conmovido por la preocupación recibida. "Me emociona. Somos públicos y que la gente te dé este cariño de verdad sorprende. Están siempre al lado nuestro", expresó.

Sobre la presencia de animales sueltos en las rutas, Morales lamentó que sea una situación frecuente en la zona. "Hay un poco de cultura de animales sueltos en la ruta. Lamentablemente, cada tanto siempre hay un accidente de estos", indicó.

Pese al fuerte impacto y al mal estado en que quedó la camioneta, Morales confirmó que se encuentra en buen estado y que continuará con su trabajo.