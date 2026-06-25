Diputados repudió el intento de avance de La Rioja sobre los límites y defendió la jurisdicción sanjuanina

La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves una declaración de "enérgico repudio y rechazo" al accionar institucional del Gobierno de La Rioja en el marco del conflicto por los límites interprovinciales .

El Congreso aprobó el pago de 171 millones de dólares a holdouts que tenían títulos de deuda defaulteada de 2001

La iniciativa obtuvo 34 votos favorables y constituyó una fuerte señal política de respaldo a la postura del Ejecutivo provincial en defensa del territorio sanjuanino.

El proyecto fue tratado sobre tablas durante la quinta sesión ordinaria y contó con el acompañamiento de distintos bloques legislativos, incluido el Partido Justicialista. La discusión generó intensas negociaciones previas que demoraron el inicio de la sesión, prevista para las 9:30 y finalmente iniciada cerca de las 11.

La declaración surgió como respuesta a la ley aprobada días atrás por la Legislatura de La Rioja, impulsada por el gobernador Ricardo Quintela, mediante la cual esa provincia busca avanzar con acciones políticas, legislativas y judiciales para revisar los límites territoriales con San Juan .

Desde la Cámara sanjuanina consideraron que la iniciativa riojana desconoce acuerdos institucionales y normas nacionales vigentes que, según sostienen, dejaron definitivamente resuelta la delimitación entre ambas jurisdicciones.

Uno de los impulsores del proyecto, el diputado Juan Cruz Córdoba, afirmó durante el debate que las acciones promovidas por La Rioja representan un intento de desconocer límites ya establecidos. El legislador recordó que la delimitación fue ratificada mediante acuerdos entre ambas provincias y respaldada por la Ley Nacional 18.004, además de estar incluida en el Digesto Jurídico Argentino a través de la Ley 26.939.

Preocupación por el impacto económico

Córdoba también advirtió sobre las consecuencias económicas que podría generar el conflicto, especialmente para el desarrollo minero. "Quienes invierten en minería necesitan tranquilidad y seguridad jurídica", sostuvo, al señalar que este tipo de disputas podría afectar la llegada de inversiones a la provincia.

Durante la sesión, el diputado Mario Herrero destacó el consenso alcanzado para aprobar la declaración y remarcó que la postura adoptada refleja la voluntad institucional de San Juan. A su vez, cuestionó la decisión del gobierno riojano al considerar que implica romper acuerdos históricos y generar incertidumbre sobre una situación previamente definida.

Por su parte, el diputado Franco Aranda puso el foco en la importancia estratégica de los territorios en discusión. "Estamos hablando de nuestra historia, nuestra identidad y nuestros recursos", expresó, al tiempo que aseguró que no existe un conflicto limítrofe sino una decisión política impulsada desde la provincia vecina.

Un diferendo con antecedentes históricos

La disputa entre San Juan y La Rioja tiene antecedentes que se remontan a 1968, cuando se sancionó la Ley Nacional 18.004 que fijó los límites entre ambas provincias. Esa delimitación fue posteriormente ratificada por el Congreso de la Nación y estableció que sectores como Ischigualasto y otras áreas de relevancia estratégica quedaran bajo jurisdicción sanjuanina.

El conflicto volvió a cobrar visibilidad en los últimos meses tras diversas acciones impulsadas por autoridades riojanas vinculadas a zonas de interés minero y turístico. En ese contexto, el gobernador Marcelo Orrego ya había manifestado su rechazo a cualquier intento de modificar los límites provinciales y había advertido que San Juan defenderá su territorio y sus recursos.

La postura institucional de San Juan

Con la aprobación de la declaración, la Cámara de Diputados ratificó la posición institucional de la provincia y dejó sentado su rechazo a cualquier iniciativa que pretenda revisar los límites actualmente vigentes entre San Juan y La Rioja. La votación finalizó con 34 votos afirmativos, sin rechazos ni abstenciones, consolidando una postura de amplio consenso político frente al reclamo impulsado desde la provincia vecina.