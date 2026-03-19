Horror en La Plata: detuvieron a un hombre que intentó matar a puñaladas a su pareja

La víctima fue encontrada sobre un sillón, con dos heridas en el pecho y otra en la zona de las costillas. Tras el horror, el sujeto admitió el hecho.

Un hombre fue detenido este miércoles en La Plata acusado de haber querido matar a su pareja a puñaladas dentro de la vivienda que compartían. El episodio que causó horror, salió a la luz a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre una mujer herida. Cuando el personal policial llegó al lugar, un hombre admitió el ataque.

También, un menor confirmó que su madre estaba lesionada. Los efectivos redujeron de inmediato al sospechoso, identificado como Jonatan Leonel Chazarreta, de 35 años.

Horror: así encontraron a la mujer Los efectivos al ingresar a la vivienda encontraron a la mujer recostada sobre un sillón, con dos heridas en el pecho y otra en la zona de las costillas. Según pudo relatar la propia víctima, identificada como Mariela Soledad Santos, también de 35 años, la agresión se produjo en medio de una discusión en la que el hombre la acusaba de haberlo engañado.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron un cuchillo tipo facón que estaba en el suelo de una de las habitaciones y una escopeta rebatible cargada que se encontraba sobre una cama, lo que sumó preocupación al cuadro general del episodio.

Santos fue asistida por una ambulancia del SAME y derivada al hospital, donde quedó internada fuera de peligro, aunque con lesiones de consideración.