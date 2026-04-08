Horror en Entre Ríos: hallan muerta a una niña con parálisis cerebral dentro su habitación atestada de bichos

El hermano de cinco años que encontró el cuerpo de Luana Cabral en una habitación infestada y salió gritando a la calle para alertar a una hermana mayor fue lo que llevó a confirmar el hallazgo en la casa de la familia en Entre Ríos el pasado jueves.

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Emilia, hermana mayor de 24 años, indicó que su hermanito de cinco años entró al cuarto de Luana y contó lo ocurrido, y con esa revelación ella supo que la joven de 15 años estaba hallada muerta; el cuerpo estaba cubierto con una manta y la pieza estaba repleta de cucarachas y moscas según la investigación.

La familia, según relató Emilia, impedía el ingreso al cuarto del menor con excusas: la madre le decía que Luana tenía algo “contagioso” y no permitía que el nene entrara; esas excusas formaron parte de la narración que condujo al aviso a la policía y al posterior ingreso de los efectivos.

Fuentes judiciales informaron que los restos óseos no presentaban lesiones visibles y que la data de muerte estimada es de aproximadamente un mes; los restos fueron remitidos al cuerpo médico de Paraná para análisis más exhaustivos mientras la causa quedó caratulada como abandono de persona seguido de muerte.

Emilia contó que cuidó a Luana durante una semana mientras su madre estuvo internada y que, en ese tiempo, notó signos de desnutrición en la menor; también dijo que al intentar darle medicación encontró que el frasco contenía agua y que se le prometió ayuda que no se concretó.

La mujer relató además que, en una visita reciente, vio a su madre fumigando la casa porque tenía muchas cucarachas y que percibió un olor extraño por los productos que usaba; esos detalles formaron parte de la denuncia interna que Emilia planteó ante la fiscalía.

Luana sufría parálisis cerebral desde los cuatro meses por una meningitis, un dato que Emilia consignó al describir el estado de salud de su hermana y que figura en la investigación como antecedente médico de la joven.

Investigación, detenciones y medidas procesales

La causa está a cargo de la fiscal josefina penón y se caratula como abandono de persona seguido de muerte; Raúl Cabral y Noelia Moretti fueron detenidos con prisión preventiva y el juez prorrogó esa medida por 30 días.

Moretti, de 40 años y madre de Luana, cumple la detención internada en un hospital por su cuadro de salud y no pudo ser declarada, mientras que Raúl Cabral se acercó a la comisaría 3° para avisar a la policía sobre el estado de su hija y declaró que vivía en la casa desde hace 15 días.

El nene de cinco años quedó al cuidado de Emilia, quien ya declaró ante la fiscalía; Emilia espera que le entreguen el cuerpo de Luana para poder hacer el sepelio y organizó una colecta para costear los gastos y buscar justicia por su hermana.

Como consecuencia procesal, la investigación continúa con peritajes del cuerpo médico y análisis forenses para confirmar la data de muerte y aportar elementos a la causa; la instrucción judicial seguirá los pasos que determinen las autoridades provinciales.