Impactante choque frontal con un fallecido: un camión dejó irreconocible la camioneta donde viajaba la víctima Murió una persona de 74 años.

Un camión que se habría cruzado de carril en la ruta provincial 30, a la altura de Achiras, en Córdoba, provocó un accidente fatal al chocar con una camioneta que venía de frente. La víctima es un hombre de 74 años oriundo de San Luis.

La tragedia ocurrió en la tarde del martes en el cruce con el camino de La Barranquita, a la altura del kilómetro 30. El puntano conducía una camioneta Nissan blanca que chocó de frente con un Scania 112 con acoplado.

Si bien los oficiales tratan de dilucidar las razones del accidente, los conocedores de la ruta indicaron a esa hora la visibilidad es muy dificultosa por el sol para quienes recorren el camino que hizo el camión.