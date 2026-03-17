    • 17 de marzo de 2026 - 11:02

    Intento de robo en el Club Alfiles: enviaron al Penal a "El Buitre" acusado de daño y amenaza de muerte

    El delincuente quedó en prisión preventiva tras ingresar a robar al Club Alfiles, provocar daños y amenazar con un arma de fuego a un trabajador.

    El Buitre cayó tras intentar ingresar al Club Alfiles.&nbsp;

    "El Buitre" cayó tras intentar ingresar al Club Alfiles. 

    Foto:

    Un conocido delincuente sanjuanino volvió a quedar tras las rejas. Se trata de Edgar Iván Caliva Guerrero, alias “El Buitre”, quien fue enviado al penal luego de protagonizar un violento episodio en el Club Alfiles, donde no solo ingresó a robar sino que además dañó las instalaciones y amenazó con un arma de fuego al sereno del lugar.

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    El hecho ocurrió cuando el acusado irrumpió en el anexo del club tras cortar el cierre perimetral. Sin embargo, su accionar fue advertido por un trabajador de mantenimiento, lo que desató una situación de extrema tensión. Según informó la fiscal Daniela Pringles, el sospechoso reaccionó de manera violenta y amenazó al empleado con un arma de fuego.

    El testimonio del denunciante es contundente para la fiscalía, pero el arma de fuego que menciona aún no fue hallada por los investigadores.

    Imputación de "El Buitre"

    Tras su detención, se realizó la audiencia de formalización en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación contra el acusado por daño y amenazas y la prisión preventiva por un mes en el Penal de Chimbas, medida que fue concedida por el juez interviniente Mariano Carrera. De esta manera, Caliva permanecerá alojado en el penal mientras avanza la investigación.

    Desde Fiscalía justificaron la medida al señalar la necesidad de evitar que el imputado entorpezca la causa, teniendo en cuenta su comportamiento previo. En ese sentido, Pringles remarcó que el acusado cuenta con múltiples antecedentes, principalmente por delitos contra la propiedad, y que incluso ya posee condenas efectivas.

    Además, la funcionaria judicial advirtió que el imputado habría evitado en reiteradas oportunidades las notificaciones judiciales, cambiando constantemente de domicilio.

    En paralelo, la defensa solicitó la unificación de las distintas causas que enfrenta Caliva, pero el planteo fue rechazado. El juez entendió que una de las investigaciones ya se encuentra en una etapa avanzada y unificarlas podría generar demoras innecesarias.

    De esta manera, los expedientes continuarán su curso por separado, mientras la Fiscalía sigue reuniendo pruebas para llevar el caso a juicio. Entretanto, “El Buitre” suma un nuevo capítulo a su historial delictivo, esta vez con prisión preventiva efectiva.

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