Intento de robo en el Club Alfiles: enviaron al Penal a "El Buitre" acusado de daño y amenaza de muerte

El delincuente quedó en prisión preventiva tras ingresar a robar al Club Alfiles, provocar daños y amenazar con un arma de fuego a un trabajador.

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Un conocido delincuente sanjuanino volvió a quedar tras las rejas. Se trata de Edgar Iván Caliva Guerrero, alias “El Buitre”, quien fue enviado al penal luego de protagonizar un violento episodio en el Club Alfiles, donde no solo ingresó a robar sino que además dañó las instalaciones y amenazó con un arma de fuego al sereno del lugar.

El hecho ocurrió cuando el acusado irrumpió en el anexo del club tras cortar el cierre perimetral. Sin embargo, su accionar fue advertido por un trabajador de mantenimiento, lo que desató una situación de extrema tensión. Según informó la fiscal Daniela Pringles, el sospechoso reaccionó de manera violenta y amenazó al empleado con un arma de fuego.

El testimonio del denunciante es contundente para la fiscalía, pero el arma de fuego que menciona aún no fue hallada por los investigadores.

Imputación de "El Buitre" Tras su detención, se realizó la audiencia de formalización en la que el Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación contra el acusado por daño y amenazas y la prisión preventiva por un mes en el Penal de Chimbas, medida que fue concedida por el juez interviniente Mariano Carrera. De esta manera, Caliva permanecerá alojado en el penal mientras avanza la investigación.

Desde Fiscalía justificaron la medida al señalar la necesidad de evitar que el imputado entorpezca la causa, teniendo en cuenta su comportamiento previo. En ese sentido, Pringles remarcó que el acusado cuenta con múltiples antecedentes, principalmente por delitos contra la propiedad, y que incluso ya posee condenas efectivas.