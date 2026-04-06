    • 6 de abril de 2026 - 07:20

    Juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo: se conoce el alegato de la defensa

    En lo que va del proceso, el imitador no declaró. Este lunes se determinará si se dicta el veredicto o si se fija otra fecha de audiencia.

    Juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.﻿

    Juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo.﻿

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la etapa final del juicio contra Felipe Pettinato por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, la fiscalía y la querella ya solicitaron la pena para el acusado y mañana será el turno de la defensa.

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    Hasta el momento, Pettinato no declaró en el debate ni respondió preguntas y su defensa tampoco realizó planteos relevantes durante las audiencias.

    Aún no se informó cuando se conocerá el veredicto, que podría dictarse mañana o se podría fijar una nueva fecha, según decidan los jueces.

    El lunes pasado, ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, el fiscal Fernando Klappenbach pidió que se lo condene a 4 años y 7 meses de prisión, por el delito de incendio culposo seguido de muerte, en concurso real con la condena previa por abuso sexual que ya tiene.

    Por otro lado, la querella había solicitado para Pettinato una condena de 15 años de prisión por el delito de estrago doloso seguido de muerte, figura por la que el imputado podría recibir una pena de hasta 20 años si es encontrado culpable.

    El último alegato estuvo a cargo del fiscal Fernando Klappenbach, representante del Ministerio Público, después de varias audiencias donde hizo la producción de la prueba, que incluyó testimonios de peritos, bomberos, vecinos del edificio y familiares de la víctima.

    El juicio, que se desarrolla desde febrero de forma virtual, busca esclarecer el incendio ocurrido el 16 de mayo de 2022 en un departamento de la calle Aguilar, en el barrio porteño de Belgrano, donde murió Rodrigo.

    Tras el turno de la defensa, el tribunal, integrado por los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle, cerrará la etapa final del debate y quedará en condiciones de dictar veredicto.

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