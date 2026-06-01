La causa contra Sergio Vallejos tiene juez y fecha para la audiencia de imputación por violencia de género

La investigación por presunta violencia de género contra el excandidato a gobernador de San Juan, Sergio Vallejos , dio un paso clave en las últimas horas. La Justicia ya fijó la fecha para la audiencia de formalización, instancia en la que se le comunicarán oficialmente los delitos que se le atribuyen y se avanzará con la imputación formal.

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Según confirmaron fuentes judiciales, la audiencia se realizará el próximo jueves 9 de junio entre las 8:30 y las 9:30. El encargado de dirigir la audiencia será el juez de garantías Mariano Carrera.

Vallejos es investigado por los presuntos delitos de lesiones leves y amenazas simples, en el marco de una denuncia radicada por su pareja ante la Unidad Fiscal de Investigaciones CAVIG.

La causa se inició el pasado 16 de mayo, cuando una joven de entre 25 y 26 años denunció haber sido víctima de agresiones y amenazas por parte del dirigente político en una vivienda ubicada en Desamparados, Capital.

De acuerdo con la denuncia, la mujer relató que al regresar a su domicilio encontró a Vallejos aparentemente molesto y que, en medio de una discusión motivada por una salida con amigas, la habría sujetado con fuerza de los brazos, insultado y amenazado con quemar algunas de sus pertenencias.

Tras la presentación judicial, la presunta víctima fue examinada por un médico legista de la UFI CAVIG, quien constató lesiones compatibles con siete días de curación, elemento que pasó a formar parte de la investigación que encabeza el fiscal Mario Panetta.

Como parte de las primeras medidas ordenadas en la causa, durante un allanamiento realizado en la vivienda del excandidato a gobernador se secuestraron tres armas de fuego.

En un descargo público realizado tras conocerse el procedimiento, Vallejos aseguró que las armas son de su propiedad, que es legítimo usuario y que todas se encuentran registradas a su nombre.

Con la audiencia de formalización ya programada, la causa ingresará en una nueva etapa procesal. Allí la Fiscalía expondrá los elementos reunidos hasta el momento y formalizará la imputación contra el dirigente político, mientras continúa la investigación para determinar las circunstancias de los hechos denunciados.